Exjugador argentino reveló que le pagaban por pegar a Ronaldinho: “Me ofrecieron 500.000 pesetas”

Pasa el tiempo y siguen saliendo a la luz peculiares anécdotas en torno a la figura brasileña Ronaldinho. El exdefensa argentino Fernando Cáceres, en una conversación con el canal de YouTube ‘Ídolos’, confesó cómo le fue el día en que intentó intimidar al ‘canarinho’.

Cuando formaba parte del Celta de Vigo, Fernando Cáceres reveló que recibió una oferta para sacar del juego a ‘Dinho’ en un choque contra el Barcelona por LaLiga española.

“Me ofrecieron 500.000 pesetas (3.005 Euros) para sacar a Ronaldinho del juego”, manifestó el exfutbolista de 51 años, que defendió al equipo argentino en la Copa Mundial de 1994.

“Estábamos jugando Celta vs. Barça en Vigo. En la primera bola que fui atrapar a Ronaldinho, lo golpeé por detrás. Lo ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500.000 pesetas para sacarlo del campo. Él respondió: ‘si me atrapan’”, dijo Cáceres, quien defendió los colores del Celta entre 1998 y 2004.

“Ya no fui a golpearlo. Eso me asustó. Estaba enojado y, cuando se ponía así, era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me haría sentir vergüenza. Ni siquiera me volví loco para marcarlo más en todo el juego”, subrayó Cáceres para el canal de YouTube.

Ronaldinho se confiesa desde prisión en un hotel: “No siempre fue fácil, gracias a todos”

Con cuatro meses de encierro en Paraguay y dos en el Hotel Palmaroga, Ronaldinho confesó que estos días de prisión han sido complicados debido a que se encuentra en una jornada diferente a la que acostumbrado y porque está alejado de la gente que lo admira.

“No siempre fue fácil, pero intenté alegrarme haciendo lo que mejor hago: jugar al fútbol. Solo estaba triste cuando no podía hacer feliz a la gente. Afortunadamente, he tenido pocas lesiones en mis veinte años de carrera”, contó Ronaldinho al medio catalán Mundo Deportivo.