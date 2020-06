Exdirigido de Mario Salas reveló su mala experiencia con el técnico: “No le gustaba mi juego, pero no me lo decía”

Mario Salas ya se encuentra en el Perú para asumir la dirección técnica de Alianza Lima. El entrenador chileno arribó la mañana de este jueves a nuestro país luego de ser elegido hace unos meses como reemplazo de Pablo Bengoechea, principalmente, por su exitoso paso en el torneo doméstico con Sporting Cristal en el 2018.

El ‘Comandante’ llega al cuadro victoriano tras una temporada en la que no pudo lograr el objetivo de proclamarse campeón de la liga chilena con Colo Colo. Su salida del equipo ‘albo’ no estuvo exenta de críticas provenientes de sus expupilos, aunque en esta ocasión las palabras poco favorecedoras vinieron de alguien a quien dirigió en la Universidad Católica.

El jugador en cuestión es Matías Cahais, un defensa argentino que militó en el club ‘cruzado’ en el 2015. Durante el tiempo que estuvo bajo las órdenes de Salas, no llegó a disputar ningún partido, hecho que recordó en una reciente entrevista con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

“No me fue bien en Universidad Católica. Había un técnico —Mario Salas— al que no le agradaba mi juego, pero no me lo decía. Citaba a juveniles en vez de mi persona”, señaló el zaguero, quien volvió el año pasado al fútbol chileno para vestir la camiseta de O’Higgins.

Mario Salas habla sobre continuidad de Balboa y Rodríguez en Alianza

Algunas horas después de aterrizar en Lima, Mario Salas brindó una entrevista para Movistar Deportes en la que habló, entre otras cosas, sobre la continuidad de los jugadores cuyos contratos están próximos a culminar.

“Tenemos que evaluar si los jugadores que terminan contrato continúan en el club, para de alguna forma encontrar ese hombre que termine la jugada, que defina en los momentos precisos. Tenemos que crear con lo que tenemos y con lo que posiblemente llegue”, expresó en clara alusión a los delanteros Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

