La continuidad de Iván Rakitić en el Barcelona ha sido tema de debate entre los hinchas del cuadro catalán durante las últimas semanas. Su actitud de dentro del campo de juego, además de su bajo nivel, serían las principales razones para su salida. Ahora, se ha sumado a la lista un nuevo motivo: su posible mala relación con Lionel Messi, el máximo referente del equipo.

Esto se empezó a especular luego de que en redes sociales se filtrara un video grabado por las cámaras de seguridad del estadio Camp Nou en el túnel de salida a la cancha. En las imágenes se observa al delantero argentino acercarse a saludar a sus compañeros antes del partido contra Leganés por la fecha 29 de LaLiga. Tras estrecharse de manos con Ansu Fati, pasa de largo cuando le toca hacerlo con el croata; sin embargo, sí se abraza con Sergi Roberto y Clement Lenglet.

La actitud de ‘Lio’ fue criticada por los internautas, quienes además recordaron la pequeña discusión que protagonizaron los dos futbolistas en el duelo contra Mallorca, cuando el argentino le increpó a su colega por no pasarle el balón.

Bajo este panorama, la estadía en Barcelona del subcampeón del mundo con Croacia se hace más incierta, si bien antes de la reanudación este había declarado que no tenía intención de marcharse. “No tengo por qué pensar en otras cosas. He entrenado bien estos días, me siento bien y estoy convencido de que estaré todavía un tiempo en el Barcelona. Solo quiero estar, simplemente, feliz, y disfrutar”, dijo en aquella oportunidad.

Dejando de lado el incidente, el partido de este viernes ante el Sevilla se perfila como uno especial para ambos jugadores. Por el lado de Rakitić, se trata de un nuevo enfrentamiento con su exclub, al cual, hace algunas semanas, confesó que le gustaría regresar en un futuro.

Para Messi, en cambio, se presenta la oportunidad de marcar el gol número 700 de su carrera profesional, precisamente ante el equipo al que más le ha anotado: 37 veces, en total.

