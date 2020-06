DT de Binacional, Flabio Torres: “Yo no salí corriendo de Juliaca por la pandemia”

Flabio Torres vive hace tres meses en Juliaca y se adaptó a la situación por el COVID – 19. Contrariamente a lo que pasa con los futbolistas el entrenador de Deportivo Binacional asegura que hay mucha comunicación con la directiva que trabaja para que el equipo vuelva a los entrenamientos. No se considera mediador para la reducción de sueldos y apuntó que no salió corriendo de la ciudad por la pandemia.

*¿Profesor cual es la situación de Binacional hoy?

Hablé con el presidente (Juan Carlos Aquino) y está coordinando el tema de los protocolos de salud con la Federación Peruana de Futbol. Están haciendo todo lo posible porque todo esté organizado. Están hablando con los jugadores para que se presenten en Juliaca. Hay un inconveniente porque no hay acuerdo con el tema de los salarios pero ese no es un tema mío. Ese es un tema netamente administrativo. Esperamos noticias positivas porque los futbolistas están ansiosos de entrenar y lograr a un acuerdo. Será cuestión de días.

*¿Esos temas podrían desestabilizar al equipo antes de la vuelta?

No. Están en una situación de llegar a un acuerdo. Yo sé la posición del club que no tiene muchos recursos y los jugadores están peleando su parte económica que es importante. Hay jugadores que son pretendidos por otros clubes pero tienen contrato, la mayoría quiere entrenar con Deportivo Binacional y solo será cuestión de lograr a un acuerdo. El tiempo se agota para volver a entrenar y eso va a generar un deseo que ambas partes para arreglar las cosas.

*Hay muchos jugadores que no están en Juliaca y temen ser sancionados si es que no llegan al día que se les convoque.

Yo le preguntaría a usted: ¿Quién tiene la obligación de estar en el sitio de trabajo?, los futbolistas. A nadie le dijeron que se fuera. Por ejemplo yo soy de Colombia y mi familia está allá. Yo antes de salir corriendo de Juliaca tengo que pensar en que la sede de mi trabajo está acá. Entonces es responsabilidad del jugador estar en su sitio de trabajo. La mayoría debería estar pensando en regresar a Juliaca pronto porque en cualquier momento se harán las pruebas por la COVID -19. La iniciativa la deben tener los jugadores y debería haber más comunicación.

*¿Cómo cree que se dará la vuelta a los entrenamientos?

Yo confío plenamente en el profesionalismo de mis jugadores. Una vez que lleguen a un acuerdo y vayamos al entrenamiento y a los partidos lo van a hacer en el cien por ciento de sus capacidades.

*¿Usted ha intercedido para que estas negociaciones lleguen a buen puerto?

No, yo no vive a eso. Yo vine a dirigir al equipo y a mí me corresponde netamente la parte deportiva.

*En estos días no hubo supervisión del trabajo físico de los futbolistas

Tenemos que hacer una pretemporada inteligente. Porque no solamente nosotros llevamos 90 días parados también lo llevan los demás equipos. Hay algunos jugadores que se quedaron sin el guía pero otros solicitaron el asesoramiento en el trabajo. Por más que hayan hecho algo bueno no han tocado el campo y eso les pasa a todos los futbolistas. No debería ser muy dura la preparación para evitar lesiones.

*Con respecto a la Liga 1. Binacional va a perder a un aliado importante que es la altura.

No creo, eso es un tema mental. En Lima vamos a jugar la Liga 1 todos con las mismas condiciones. Sin público. Yo pienso que debemos tener una buena preparación tanto física como técnico-táctica. Llevar un equipo bien parado con un estilo e idea de juego clara. Debemos acomodarnos rápidamente. Hay un plantel capaz y competitivo en Deportivo Binacional.

El equipo de la “Ciudad de los Vientos” está en el tercer lugar en la tabla de la Liga 1 y sigue en competencia en la Copa Libertadores de América en que enfrentará al LDU deEcuador.