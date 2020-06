Claudio Pizarro es el máximo embajador del fútbol peruano en Alemania. El segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga confirmó su retiro al final de la temporada 2020. Tras este anuncio, Pep Guardiola, exDT del delantero de 41 años en Bayern Múnich, elogió la carrera de Pizarro.

El actual entrenador del Manchester City consideró a Pizarro como uno de los mejores definidores del fútbol y lo comparó con Karim Benzema, estrella del Real Madrid. Además, manifestó su deseo de que ‘El Bombadero de los Andes’ siga ligado al fútbol.

“Siempre dije que me encantaría haberlo conocido a los 24, 25 o 26 años. Es uno de los mejores definidores que he visto y no juega solo en el área. Tiene cualidades similares a las de Benzema. Un ser humano increíble y tengo una relación increíble con él. Es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi época en el Bayern Múnich”, dijo Guardiola en conferencia de prensa.

“Quizás 41 años sea la edad adecuada para retirarse y ojalá pueda continuar en el fútbol, como entrenador o parte del staff. El fútbol merece gente como Claudio. Muchas felicitaciones por su increíble carrera en Bremen, en Bayern, en Perú. A veces uno es entrenador para trabajar con personas como Claudio Pizarro”, agregó.

Claudio Pizarro y el anuncio definitivo

Tras más de 20 años de carrera entre Werder Bremen, Bayern Múnich y Chelsea, Claudio Pizarro anunció que será su última temporada como jugador. El excapitán de la selección peruana contó que no tuvo secretos para mantenerse hasta los años jugando en la élite mundial.

"Puedo decirlo abiertamente: esta es mi última temporada. Es una decisión ya tomada (…) No hay un secreto. No te diría que tengo uno solo. Simplemente son mis ganas de divertirme. Estar en el campo es muy especial para mí. Compartir en el camerino es algo que sin duda voy a extrañar por mucho tiempo. Mi motivación para entrenar, compartir y disfrutar del fútbol es lo que me ha llevado a permanecer tanto tiempo en la élite", explicó.

