Pese a no disfrutar de un gran presente, Christian Cueva sigue teniendo pretendientes. ‘Aladino’ llegó a Perú y estará 15 días en cuarentena en un conocido hotel de la capital.

Christian Cueva volvió con la intención de evaluar cuál será el siguiente paso en su carrera. Sus últimas experiencias no han sido positivas, pues ni en Pachuca o Santos pudo afianzarse como titular.

Uno de los primeros pasos de Christian Cueva sería poder volver a trabajar en La Videna junto a Ricardo Gareca para ponerse en un mejor nivel físico de cara a la próxima temporada.

Christian Cueva tendría la posibilidad de volver al Sao Paulo, club donde hizo sus mejores partidos. De acuerdo a Globe Esporte, los hinchas piden su regreso pues consideran que el volante podría hacer que levanten su rendimiento a nivel internacional.

“Cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo, primero por lo que me dio Sao Paulo, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en Sao Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”, declaró hace algunos días Christian Cueva.

Otra opción que maneja Christian Cueva es volver a Alianza Lima, club que ya ha expresado su deseo de contar con él; sin embargo, en La Videna consideran que ‘Aladino’ debe continuar su carrera en el extranjero.

Christian Cueva también habría sido ofrecido a Boca Juniors. El volante no se ha pronunciado al respecto, pero cuando le preguntaron a través de un en vivo de Instagram sobre si iría al fútbol argentino, decidió no responder.

