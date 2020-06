Butrón enciende el debate al asegurar que hay “un equipito” que no quiere descenso [VIDEO]

Fiel a su estilo, Leao Butrón encendió la polémica al referirse a la reanudación de la Liga 1. Trascendió hace unas semanas que Alianza Lima solicitó iniciar la competencia desde cero, es decir, invalidando las primeras seis fechas del Torneo Apertura.

Ante la consulta al portero ‘blanquiazul’ negó con contundencia dicha versión señalando que sería una medida “injusta”, al igual que declarar campeón al equipo que ocupe el primer lugar de lo que va del campeonato nacional. Sin embargo, ocupó la atención de todos al indicar que los de la petición serían otros.

PUEDES VER Jean Deza será nuevo jugador de Binacional tras ser cesado de Alianza Lima

Aunque no precisó el nombre del club, Leao Butrón manifestó que hay un pedido especial de un “equipito” de Lima, que pretendería anular el descenso en la Liga 1, ¿de quiénes se trata?

“No solamente los de provincia no quieren que haya baja, por ahí me he enterado que un ‘equipito’ no quiere que haya baja... No necesariamente de provincia, ah”, enfatizó el portero de Alianza Lima en una entrevista a Toque en Primera.

El guardameta de 42 años añadió que la pugna por el título 2020 será parejo gracias a que se realizará únicamente en Lima y en escenarios neutros, debido a que no habrá presencia de hinchadas.

PUEDES VER Christian Cueva regresó a Perú en vuelo humanitario y será sometido a prueba de COVID-19

“Para mí va a ser mucho más parejo el campeonato. Si bien es cierto han sacado de la altura a muchos equipos o de su localía, al ser todos los campos neutros de repente las cosas que estábamos acostumbrados a ver en el fútbol peruano pueden cambiar y quién sabe pueden ser mejor (sic)”, expresó Leao Butrón.

De esta manera, el plantel de Alianza Lima está a la espera de la aprobación de los protocolos para empezar con los entrenamientos, que tendrán la presencia de Mario Salas, quien llegó el jueves 18 de Chile.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.