Tottenham vs. Manchester United EN VIVO HOY viernes 19 de junio desde el Tottenham Hotspur Stadium por la jornada 30 de la Premier League. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 2.15 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2, Sky HD y DAZN. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El equipo dirigido por José Mourinho podría tener su última oportunidad de clasificar a la Champions League, ya que se encuentra en el octavo puesto con 41 puntos, siete menos que el Chelsea, que se ubica cuarto. Para este encuentro, el portugués podrá contar con tres piezas importantes: Harry Kane, Son Heung-min y Moussa Sissoko.

Los tres jugadores antes mencionados estaban descartados de la temporada por lesión, pero a causa del confinamiento por la crisis del coronavirus ya están recuperados totalmente. Los ‘Spurs’ no ganan desde el pasado 16 de febrero cuando vencieron a Aston Villa. Desde ahí perdieron dos veces y empataron una vez, siendo este su último juego disputado.

El popular ‘Mou’ anunció que Kane sería titular desde el comienzo del choque, pero de igual manera podría haber sorpresas en su oncena inicial. “¿Tendrá 90, 80, 70 o 60 minutos? No lo sé, eso nos lo dirá el partido. ¿Está en su mejor estado de forma? No lo sé. Ha estado seis meses sin jugar un partido de fútbol”, indicó el ‘luso’.

Los ‘Diablos Rojos’ se encuentras en el quinto lugar de la tabla con 45 puntos y aún tienen grandes posibilidades de obtener un boleto a la siguiente edición de la Liga de Campeones. Su último cotejo fue un triunfo ante nada menos que Manchester City y este viernes espera sumar su victoria N° 13 en la Premier.

Tottenham vs. Manchester United EN VIVO: Probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; James, Fernandes, Rashford; Martial.

Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Ndombele, Lo Celso; Son, Kane, Bergwijn.

Tottenham vs. Manchester United EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Premier League?

Tottenham vs. Manchester United EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Premier League? | Mapa

El lugar donde se disputará el Tottenham vs. Manchester United EN VIVO por la fecha 30 de la Premier League es en el Tottenham Hotspur Stadium, en el nortes de Londres, Inglaterra.

Tottenham vs. Manchester United EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Tottenham vs. Manchester United EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido.