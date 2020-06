Sergio Peña confesó cómo afrontó el momento cuando se quedó fuera del mundial

A dos años de la participación de la selección peruana en un Mundial luego de casi cuatro décadas, Sergio Peña fue uno de los jugadores que quedó fuera de la lista de 23 convocados por Ricardo Gareca. A pesar de que viajó con la ‘Bicolor’ a la gira de amistosos en Europa previo a Rusia 2018, el mediocampista de 24 años fue desconvocado y dejó su lugar para el capitán Paolo Guerrero.

El jugador del Emmen FC de Holanda contó cómo superó ese duro momento que le tocó vivir con la selección y el aliento que le dio a Luis Abram, su compañero de concentración, quien fue el primero en salir de la nómina a la Copa del mundo.

“Luis Abram y yo concentrábamos juntos y nos tocó salir a los dos. Abram salió antes que yo y me tocó alentarlo, obviamente se sintió mal, como yo, pero yo noté que él no se iba a tumbar, yo vi que él quería seguir creciendo, ahora en Vélez Sarfield es titular indiscutible, lo quieren varios equipos”, dijo Peña a ‘Renegrones’.

"En mi caso mi mentalidad fue la misma, pensé: 'soy joven, tengo un contrato en Europa'. Mi mentalidad fue: 'ya pasó, ya quedó atrás, se vienen más mundiales por delante y si quiero estar tengo que seguir trabajando para llegar'", agregó.

Finalmente, Peña comentó que el técnico Ricardo Gareca siempre le tuvo confianza y habló de la interna de la selección peruana. “Es un grupo espectacular, desde que llegué me sentí bien, siempre me he sentido cómodo y me ha ido bien, esa sensación es bastante bonita y uno siempre quiere estar en la convocatoria”, precisó.

