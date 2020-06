DT de Juventus tras derrota en la final de Copa Italia: “A Cristiano le faltó un poco de brillantez”

Maurizio Sarri, técnico del Juventus, lamentó el resultado en la tanda de penales (4-2) sufrido contra el Nápoles en la final de la Copa Italia y consideró que a su equipo le falta “brillantez” durante el partido, por lo que sus jugadores, incluido Cristiano Ronaldo, no pudieron ”dar mucho más”.

“Estoy decepcionado por los chicos, por el club y los aficionados. En este momento no podemos dar mucho más, por cuestiones físicas y por unas bajas importantes (el argentino Gonzalo Higuaín, entre otros). Hicimos el partido con atención, pero en este momento nos falta brillantez”, afirmó Sarri en la conferencia de prensa al acabar el encuentro.

El portugués Cristiano Ronaldo, quien creó el único peligro del Juventus, sin batir al meta rival, disputó un encuentro gris y el director técnico de 62 años reconoció que el luso todavía no está al máximo.

“A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar”, afirmó Maurizio Sarri.

“A mis jugadores no les he dicho mucho, estaba muy enfadado y decepcionado. Ahora es mejor no decir nada, hablaremos más tarde o el jueves”, concluyó el estratega de la ‘vecchia signora’.

El Juventus regresó a competir tras tres meses de para con un 0-0 contra el Milan en la semifinal copera y, tras avanzar a la final, acabó otro duelo sin goles antes de rendirse en los penaltis contra el Nápoles en el Olímpico de Roma.

