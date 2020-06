Su rostro decepcionado al final del partido lo dijo todo. Cristiano Ronaldo se quedó con la desazón de no poder conseguir el primer título de esta temporada con la Juventus tras la reanudación del fútbol en Italia. Napoli venció a la ‘Vecchia Signora’ 4-2 en la tanda de penales por la final de la Copa Italia, una ronda en la que el portugués ni siquiera pudo participar por ser el último en la lista de pateadores.

Su poca relevancia en el encuentro generó críticas de muchos usuarios en las distintas redes sociales. Como suele suceder en estos casos, sus familiares sacaron cara por él, siendo en esta oportunidad su hermana Elma Aveiro quien libró de responsabilidad al delantero por el mal resultado.

“¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer, mi rey”, escribió la mujer de 47 años en su cuenta de Instagram. En su publicación, incluyó algunas fotografías que muestran a un ‘CR7′ disgustado por la derrrota.

Sarri dice que a Cristiano “le faltó brillantez”

El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, también tuvo palabras sobre el juego del luso, resaltando que no estuvo al nivel que suele mostrar, al igual que el resto del equipo.

“A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar”, declaró el estratega.

