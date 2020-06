Messi va por su gol 700: Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE por la jornada 30 de LaLiga

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO | Ver Barça vs. Sevilla ONLINE Gratis por Internet | Se enfrentan este viernes (EN DIRECTO vía DirecTV Sports, Movistar+, MiTele Plus y SKY HD) por la jornada 30 de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y podrás seguir el minuto a minuto de los mejores momentos a través de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla por LaLiga?

Si quieres ver Barcelona vs. Mallorca, partido donde Lionel Messi podría anotar el gol 700 de su carrera profesional, a continuación te mostramos los horarios de este duelo en los distintos países:

Perú - 3.00 p. m.

México - 3.00 p. m.

Ecuador - 3.00 p. m.

Colombia - 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York,, Washington D. C., Florida y Miami) - 4.00 p. m.

Bolivia - 4.00 p. m.

Venezuela - 4.00 p. m.

Paraguay - 5.00 p. m.

Chile - 5.00 p. m.

Argentina - 5.00 p. m.

Uruguay - 5.00 p. m.

Brasil - 5.00 p. m.

España - 10.00 p. m.

El FC Barcelona (64 puntos) visita este viernes al Sevilla en la jornada 30 de LaLiga con el objetivo de mantener su liderato, mientras que por detrás se aprieta la lucha por los puestos de ‘Champions’ entre los equipos de arriba de la tabla.

El Barça, con dos victorias en dos partidos tras la reanudación de la Liga Santander, se enfrenta al Sevilla (51 puntos), que necesita la victoria para seguir defendiendo su tercer puesto ante la cercanía de Atlético de Madrid (4º, 49 puntos), Getafe y Real Sociedad (5º y 6° con 47 unidades).

El equipo sevillista no podrá permitirse la desconexión que sufrió en los últimos 15 minutos frente al Levante el lunes pasado, que permitió a su rival empatar el encuentro (1-1).

“Hay que ‘resetear’ rápido, recuperar bien”, aseguró el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, tras el partido con el club que está en la casilla once de la tabla de posiciones.

El Barcelona buscará la victoria para mantener su ventaja sobre el Real Madrid (2º), que cerró este jueves la jornada 29 goleando 3-0 al Valencia y pudo mantenerse a dos puntos de su gran rival catalán.

“Creo que el equipo es capaz de ganar todos los partidos que restan aunque es muy difícil. Llevamos seis goles a favor y cero en contra y la perspectiva es buena, la mejor respecto a los rivales”, manifestó Quique Setién, quien también mostró su pena por no contar con Sergi Roberto y Frenkie De Jong.

CON INFORMACIÓN DE AFP

PUEDES VER Real Madrid superó por 3-0 a Valencia y le pisa los talones a Barcelona

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO?

Si deseas ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por la jornada 30 de LaLiga Santander, lo podrás seguir por los siguientes canales de transmisión:

- Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

- España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

- Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

-Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Alineaciones probables del partido Barcelona vs. Sevilla

Sevilla: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Gudelj, Óliver Torres, Munir, De Jong y Ocampos.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Vidal, Busquets, Arthur, Messi, Ansu Fati y Griezmann.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.