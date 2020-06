WWE presentó el combate entre Edge y Randy Orton en el evento Backlash 2020 como ‘la mejor lucha de todos los tiempos’. Si bien es cierto que el combate superó las expectativas de los fanáticos, al parecer no dejó satisfecho al excampeón de WWE CM Punk.

CM Punk apareció en la más reciente edición del programa WWE Backstage, en el que debatió sobre esta lucha con el miembro del Salón de la Fama de WWE Bret ‘The Hitman’ Hart.

Para CM Punk, catalogar a una lucha como ‘la mejor de todos los tiempos’ es algo muy subjetivo. El retirado luchador admite que el combate fue bueno, pero que ha visto mejores de ambos gladiadores.

“Creo que si eres Randy o Edge, simplemente ignoras eso, no puedes estar a la altura de eso, es una etiqueta demasiado subjetiva. ‘El mejor combate de todos los tiempos’... ¿Cuál es el ‘mejor combate individual de todos los tiempos’? En cuanto a la música. ¿Cuál es el ‘mejor grupo de todos los tiempos’? Es demasiado subjetivo. Todos tendrán una opinión diferente, pero es lo que hace que la lucha sea genial. Tuvieron un gran combate. ¿Fue la mejor lucha de todos los tiempos? He visto mejores combates de Randy Orton y he visto mejores combates de Edge”, indicó.

Por su parte, Bret Hart también dio su opinión sobre el combate. Para ‘La excelencia en la ejecución’ fue un gran enfrentamiento, pero la falta de público le jugó en contra.

“Lo vi y creo que fue un gran combate. Creo que es imposible nombrar un combate como el mejor de todos los tiempos. Además, no puedes valorar una lucha como el mejor combate sin audiencia, falta ese tercer ingrediente que hace que lo sea. No obstante, a pesar de las circunstancias, fue un buen combate, fue realista, intenso. Randy Orton y Edge tienen una química especial. Son dos de los mejores luchadores de todos los tiempos”, declaró.

