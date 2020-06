Universitario podría tener técnico en los próximos días. Este miércoles el entrenador argentino Omar ‘Turco’ Asad confirmó que ya hubo un primer acercamiento con el club ‘crema’ para tomar las riendas del primer plantel. Según cuenta, de su parte no “hay ningún inconveniente” de sentarse en el banquillo ‘merengue’.

La comunicación ha sido de parte de su representante con Carlos Moreno, cabeza de la administración concursal de Universitario.

“Sí, están hablando. Mi representante, Rubén Jordan, habló con Carlos Moreno y está la posibilidad. Sería cuestión de que ellos estén decididos para afrontar el desafío. De mi parte no tengo ningún inconveniente en poder llegar a la ‘U'”, dijo en Capital Deportes.

“Al menos, de mi parte, la única condición que voy a poner es que se pueda trabajar. Ya sé que hay un montón de cosas, que se refiere a negociación como la parte económica, la cantidad de cuerpo técnico, esas cosas, no va a haber ningún problema, se soluciona de mi parte. No se le puede decir que no a la ‘U', es un grande no solamente del Perú, sino de Sudamérica. Estaría bueno poder llegar a dirigirlo”, agregó en otro momento el técnico de 49 años de edad.

Al ser abordado por si conocía Universitario de Deportes y el fútbol peruano, Omar Asad confesó que existen hasta tres factores que lo mantienen, de alguna manera, al tanto de lo que pasa.

“A nivel cuerpo técnico, tengo un preparador físico que está muy nutrido de todo lo que es el fútbol peruano (…) Tengo un gran amigo, Ricardo Gareca, tengo una amistad muy fuerte con Mauro Cantoro, hoy hablé con él por videollamada (…) Mi hijo juega en la MLS con Edison Flores”, contó el ‘Turco'.

Trayectoria de Omar Asad

Omar Asad se inició como director técnico teniendo a cargo el equipo de reserva de Vélez Sarsfield. Luego pasó por Godoy Cruz, San Lorenzo y Sportivo Estudiantes. En el extranjero dirigió a Emelec (Ecuador), Atlas de Guadalajara (México) y San José (Bolivia).

