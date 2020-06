Edison Flores lamenta situación de la ‘U’: “Crean inestabilidad en el jugador”

Edison Flores se encuentra a pocos días de volver a los campos de fútbol en la MLS. Sin embargo, el popular ‘Oreja’ no olvida al club con el que se dio a conocer en el fútbol peruano. En ese sentido, se mostró preocupado por la situación en la que se encuentra Universitario de Deportes.

“Esta situación es difícil porque el jugador vive con incertidumbre, ya que año a año se cambian de administraciones y eso crea inestabilidad en el jugador y lo preocupa porque todos los chicos tienen familia. Solo me queda decirles a los chicos que recién empiezan que disfruten al máximo esta parte de la ‘U', porque el club sin sus problemas es lo mejor que puede haber, pero con problemas habrá mucha habladuría”, manifestó Flores a UCI Deportes en torno a las disputas dirigenciales que se desarrollan en el club ‘crema’.

Además, Edison Flores lamentó la salida de Gregorio Pérez de la dirección técnica del club ‘merengue’. “Fue una pena que no siga el profesor Pérez porque había sacado lo mejor de los jugadores y ellos estaban respondiendo al máximo para tratar de tener un gran año y por qué no pelear al título. En estos momentos no sabemos qué pasará con el club. Yo solo espero que se pueda mejorar y ordenar, más que todo para el equipo, pues los jugadores son los que ganan campeonatos, pero el club siempre queda”, acotó.

Por otro lado, Flores también brindó detalles de cómo su club, el DC. United, afronta la pandemia. “Cuando uno de mis compañeros dio positivo a la COVID-19, al siguiente día no entrenamos para que se tomen todas las medidas del caso y no hayan muchos más contagios. El club está haciendo todo lo necesario para poder entrenar de la mejor manera y, sobre todo, en el cuidado personal de cada jugador”, señaló.

