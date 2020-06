David Luiz tras caer goleado 3-0 con el Arsenal: “No fue culpa del equipo, sino mía”

El tan ansiado retorno de la Premier League, considerado por muchos hinchas y jugadores como un sueño, se convirtió en una pesadilla para David Luiz. El defensa central tuvo un partido para el olvido con el Arsenal, pues fue responsable de dos de los tres goles que le encajó el Manchester City. Además, se fue expulsado poco después de iniciar el segundo tiempo.

A los 24′ del primer tiempo, Mikel Arteta envió a la cancha al brasileño en reemplazo de Pablo Marí, quien salió por una lesión. El primer error del futbolista de 33 años llegó a los 45+2′, cuando falló al rechazar un balón y dejó a Raheem Sterling solo frente al arco de Bernd Leno. El delantero no perdonó y marcó el 1-0.

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Apenas a los 4′ del segundo tiempo, Riyad Mahrez desbordó hábilmente por derecha y se internó en el área de los ‘Gunners’. David Luiz lo derribó, se ganó la tarjeta roja y provocó un penal que se convirtió en el 2-0 para el City.

Tras el partido, el zaguero fue criticado tanto por hinchas como por diversos medios debido a su floja actuación. En sus descargos para la cadena Sky Sports, eximió de toda responsabilidad a sus compañeros.

“No fue culpa del equipo, fue mi culpa. Creo que el equipo ha jugado realmente bien, especialmente antes de quedarnos con diez jugadores”, declaró el exseleccionado brasileño.

También lamentó que no haya podido definir su continuidad en el club, dejando entrever que la cuestión tuvo algo que ver en su desempeño. “En los últimos dos meses he cometido errores. Tenía que actuar de otra forma: decidir si alargo mi contrato y me quedo o no. Y no lo he hecho y esto es error mío”, expresó.

Pese a todo, el técnico Mikel Arteta no dudó en defenderlo. “Mi opinión sobre David no ha cambiado y no olvido lo que ha hecho por el equipo y por mi. Ha hablado con el vestuario, es un tipo muy honesto y claro”, aseguró el español.

