El director técnico de Sport Huancayo, Wilmar Valencia, se mostró indignado contra el presidente del Atlético Grau, Arturo Ríos. Al conocer de la contratación de Reimond Manco por parte del club ‘albo’, el estratega nacional no se guardó nada.

“Quiero hacer llegar un pedido al presidente del Atlético Grau (Arturo Ríos), quien está contratando jugadores y se queja del tema económico. Me gustaría que pueda honrar su palabra y cumpla con los documentos que firmó el año pasado. Hay deudas pendientes y no cumplió”, señaló en conversación con Radio Ovación.

Wilmar Valencia detalló las deudas que el Atlético Grau mantiene no solo con él, la cual admite que asciende a una cantidad importante, sino también con gran parte del personal del club, incluyendo jugadores que pasaron por el equipo piurano.

"No cumplió con los profesores del cuerpo técnico, con el personal auxiliar e incluso con algunos jugadores que ya no están en el club. No se pagó los premios e incluso algunas partes del sueldo de la quincena de diciembre. Espero que no se encuentre mintiendo a la gente y diga la verdad", refirió.

"En lo personal, me debe una cantidad importante de dinero y hago pública esta solicitud ya que escucho muchas mentiras", añadió.

Wilmar Valencia fue director técnico de Atlético Grau en la campaña del 2019 y consiguió el ascenso del club a la primera división, además de haber logrado la Copa Bicentenario al derrotar en la final a Sport Huancayo, equipo del cual actualmente lleva las riendas.

