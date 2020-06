Alianza Lima oficializó este lunes la salida de Jean Deza tras varios meses de incertidumbre. Las indisciplinas del jugador a inicios de año terminaron por colmar la paciencia de la directiva blanquiazul, por lo que decidieron despedirlo sin que este llegara a disputar más de tres partidos con el equipo.

Aún no se conoce cuál será el futuro del delantero, aunque en Cajamarca podría tener una chance de encontrar nuevo club. Franco Navarro, entrenador de UTC, habló sobre el futbolista en una entrevista con Gol Perú, en la que dejó abierta la posibilidad de contar con él, a quien ya dirigió el año pasado.

“Más allá de que yo públicamente he dicho que me gustaría traerlo, eso tengo que hablarlo bien con la directiva. Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones, intentaremos traer a Jean Deza. Por ahora no hay nada, no me atrevería a decir sí o no”, declaró el ‘Pepón'.

En caso de que UTC le diera el visto bueno a su llegada, Deza no tendría impedimentos para firmar por el ‘Gavilán’, pues su situación sería parecida a la de Reimond Manco, quien dejó Binacional y ya arregló con Atlético Grau.

UTC se prepara para volver a entrenar

Respecto al regreso a los entrenamientos, Navarro explicó que están a la espera de que el plantel sea sometido a las pruebas correspondientes para dar inicio a los trabajos.

“Primero esperando las pruebas y después empezar como corresponde el lunes 22. Todavía estamos esperando eso para que oficialmente podamos entrenar primero por grupos, luego la mitad del equipo y de ahí todos a la tercera semana. Nuestro viaje a Lima sería una semana antes del inicio del torneo”, detalló.

