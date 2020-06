El sueño de cualquier futbolista es jugar en el club de sus amores, o volver a hacerlo, si es el caso. Lo mismo ocurre con Sergio Peña, volante del Emmen FC de los Países Bajos, quien ha manifestado en múltiples oportunidades su deseo de regresar a Alianza Lima, equipo en el que debutó profesionalmente y del cual es hincha confeso.

Esta vez, durante una entrevista por Instagram con el portal Los Renegrones, el jugador explicó con algo más de detalle cómo le gustaría que se produzca su retorno al cuadro de La Victoria.

“Es uno de mis objetivos por cumplir, yo le tengo mucho cariño a Alianza y me gustaría regresar en algún momento y lograr grandes cosas, jugar una Libertadores, hacerlo bien. No quiero regresar cuando esté viejo, acabado, quiero regresar a jugar, a aportar, pero para eso todavía falta mucho y vamos a ver si en ese tiempo Alianza me quiere”, expresó ‘Peñita'.

Sergio Peña jugó tres temporadas en Alianza Lima. Foto: Luis Jiménez/Líbero.

Sobre su actualidad en el Emmen FC, aseguró que está concentrado en dar lo mejor de sí en su equipo antes que pensar en llegar a otro club.

“Estamos en épocas de mercado, yo tengo contrato y no me gusta hablar de otras cosas, obviamente que todo puede pasar. Si viene un equipo que me importa y me agrada y el club quiere venderme, bienvenido, pero ahora yo estoy en Emmen y no tengo nada concreto con nadie. Lo importante para mí es hacer las cosas bien acá, que no se diga ‘Sergio Peña pasó por aquí‘, sino que Sergio Peña es recordado en Emmen”, afirmó.

Sergio Peña habla sobre la selección peruana

Otro de los temas sobre los que se animó a hablar el futbolista fue la posibilidad que tuvo de jugar el Mundial con la selección peruana. Señaló que, si bien se sintió mal por no ser incluido en la lista final, comprendió que era algo que tenía que pasar.

“Siempre quise que Paolo vaya al Mundial, pero no pensé que iba a ser yo el que saldría. Cuando se dio la noticia de que él iba mi alegría era inmensa, yo soy su familiar, él ha ganado todo y le faltaba ir al Mundial. Me puse contento por él. Lo mío fue porque tenía que pasar, el técnico tomó la decisión y, para adelante, así fue”, dijo.

