Considerado como uno de los mejores defensas que haya vestido la camiseta del Real Madrid, Fernando Hierro se ganó el respeto de los hinchas del conjunto merengue por su identificación con el club y la entrega que ponía en cada partido ante cualquier rival. No obstante, el exjugador confesó que uno de los aspectos más afortunados de su carrera es el no haber tenido que enfrentar a Lionel Messi.

“Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Messi, ja, ja. Pero me tuve que aguantar a Diego (Maradona) y él era mi ídolo en la infancia, era una barbaridad. Me pude librar de uno pero pude jugar con el otro”, declaró en una entrevista con Radio Continental, de Argentina.

El español militó en la ‘Casa Blanca’ hasta la temporada 2002/2003, durante la cual jugó 38 partidos, entre torneos locales e internacionales. El argentino, por su parte, recién debutó de forma oficial con el Barcelona en el 2004, razón por la que no llegaron a cruzarse en un campo de juego.

Hierro recuerda la derrota ante Boca Juniors en la Copa Intercontinental

Otro tema que se animó a tocar el exdefensa central fue la caída ante Boca Juniors por la Copa Intercontinental del 2000. En aquella oportunidad, el equipo ‘xeneize’ sorprendió al cuadro merengue al marcarle dos goles apenas a los seis minutos del partido. Al final, los dirigidos por Carlos Bianchi ganaron 2-1, un resultado que Hierro consideró aleccionador.

"La derrota con Boca nos enseñó y ayudó mucho para ganar la siguiente Intercontinental, porque nos dimos cuenta de que cualquier equipo es tan bueno como el nuestro y, sobre todo, tenían más tiempo para adaptarse. Esa derrota nos enseñó mucho, y con todo el respeto del mundo lo digo, porque Boca tenía unos jugadores maravillosos y un entrenador maravilloso”, sentenció el también entrenador.

