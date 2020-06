Manchester City vs. Arsenal EN VIVO | Ver City vs. Arsenal por Internet | LIVE STREAM | Se enfrentan este miércoles (ONLINE GRATIS vía ESPN 2 y ESPN Play) por la jornada 28 de la Premier League. Este partido que marca el regreso del torneo ingles se jugará en el Etihad Stadium y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Arsenal?

La hora para ver el partido Manchester City vs. Arsenal, clubes que se llevan 17 puntos de diferencia en la tabla de posiciones de la Premier League, te lo mostramos a continuación:

Perú - 2.15 p. m.

México - 2.15 p. m.

Ecuador - 2.15 p. m.

Colombia - 2.15 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York y Florida) - 3.15 p. m.

Bolivia - 3.15 p. m.

Venezuela - 3.15 p. m.

Paraguay - 4.15 p. m.

Chile - 4.15 p. m.

Argentina - 4.15 p. m.

Uruguay - 4.15 p. m.

Brasil - 4.15 p. m.

Inglaterra: 8.15 p. m.

Detrás del Liverpool, que el domingo podría conseguir el título de la Premier League en el derbi contra el Everton, todo lo demás queda por decidirse en el campeonato de Inglaterra, cuando el torneo se reanuda este miércoles con el Manchester City vs. Arsenal —suspendido de la jornada 28— como gran atracción tras tres meses de paralización por el coronavirus.

Una derrota de los Citizens (segundos con 57 puntos) abriría la vía para un título del Liverpool (primero con 82 unidades) este domingo 21 de junio en el derbi frente al Everton, esta vez por la fecha 30.

Los ‘Gunners’, novenos de la Premier League antes de su interrupción (con 40 puntos), necesitan una victoria para continuar creyendo en la cuarta plaza, que actualmente es ocupada por el Chelsea y que permite la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Por último, si el título no se decide antes, podría hacerlo de nuevo el lunes, en el cierre de la jornada 30 de la Premier League, cuando el Manchester City reciba al Burnley en el mismo escenario donde enfrentará al Arsenal sin hinchas presentes en las tribunas.

Recordemos que la última vez en que ambos equipos se enfrentaron por Premier League fue el 15 de diciembre del año pasado, fecha en la que los dirigidos por Pep Guardiola golearon 3-0 en condición de visita.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿Dónde ver Manchester City vs. Arsenal por Premier League?

Si quieres ver Manchester City vs. Arsenal EN VIVO por la jornada 28 de la Premier League, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Costa Rica: SKY HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN Play Sur

Manchester City vs. Arsenal: pronóstico y/o apuestas del partido

Te apuesto: Manchester City (1.37), empate (5.30), Arsenal (7.50)

Inkabet: Manchester City (1.35), empate (5.50), Arsenal (8.50)

Betsson: Manchester City (1.34), empate (5.95), Arsenal (8.50)

Bet36: Manchester City (1.30), empate (6.00), Arsenal (9.00)

Alineaciones probables del partido Manchester City vs. Arsenal

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Agüero y Sterling.

Arsenal: Leno; Bellerin, Mari, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.