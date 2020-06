Los posibles destinos de Jean Deza tras ser despedido de Alianza Lima

Alianza Lima decidió despedir a Jean Deza a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. El ‘Ratón’ llegó entre bombos y platillos a La Victoria, pero su bajo nivel y constantes apariciones en programas de farándula terminaron por marginarlo.

“El Club Alianza Lima comunica que, a partir de la fecha, el futbolista Jean Carlos Francisco Deza Sánchez, ya no forma parte de la institución por haber incurrido en la falta grave de incumplimiento de sus obligaciones de trabajo”, indicó el tajante comunicado de 'los íntimos’.

Tras darse a conocer esta noticia, varios equipos han intentado contactar con Jean Deza. De acuerdo a fuentes ligadas al Atlético Grau, el conjunto piurano probaría su fichaje para que dispute el Torneo Clausura.

El flamante traspaso de Reimond Manco al Atlético Grau invitaría a que Jean Deza también se sume al campeón de la Copa Bicentenario 2019. Muchos hinchas ya se imaginan a ‘Rei’ y ‘Ratón’ rompiéndola juntos en la Liga 1.

UTC es el otro club que estaría dispuesto a contratar por medio año a Jean Deza. Esto no es novedad, ya que Franco Navarro señaló hace algunas semanas que quisiera tenerlo en sus filas.

“He perdido demasiado cabello. Mira, si no lo quieren a Jean Deza en Alianza Lima que me lo presten medio año, yo lo tengo acá en el Clausura, me lo mandan no más”, fueron las palabras de Franco Navarro al programa Fútbol como cancha de RPP.

Antes de su llegada a Alianza Lima, Jean Deza la ‘rompió’ en UTC con Franco Navarro como director técnico. El entrenador estaría dispuesto a que vuelva para mejorar el rendimiento del equipo.

