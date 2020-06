El remoto regreso de Christian Cueva a Sao Paulo fue tema de debate durante los últimos días en Brasil, después que el volante nacional reconociera que tiene el sueño de volver a defender los colores del club con el que consiguió su mejor versión.

Después de la confesión del volante de la selección peruana, medios brasileros evaluaron las posibilidades que hay para que regrese al elenco ‘tricolor’; sin embargo, el resultado no fue del todo favorable, pues consideraron que “‘Aladino’ no tiene el perfil que el club necesita”.

Ante eso y con más de una crítica al respecto, el medio deportivo ‘Globoesporte’ realizó una encuesta con la hinchada de Sao Paulo y la consulta sobre la vuelta de Christian Cueva, quien recibió el respaldo de la afición.

Publicación de Globoesporte sobre Christian Cueva.

“Según el resultado, el 54,32 % de los votantes argumentó que Sao Paulo debería tratar de contratar al jugador gratis después de su breve paso en el Pachuca. Otro 45,68 % votó en contra de esta posibilidad.”, explica el portal mencionado, lo cual significa que los hinchas comparten el sentir del peruano.

Christian Cueva jugó en Sao Paulo en más de dos temporadas, donde fue elegido en reiteradas oportunidades dentro del equipo ideal del Brasileirao, además resaltaron sus cualidades como uno de los mejores extranjeros de la competencia.

¿Christian Cueva tiene oportunidad de regresar a Sao Paulo? | Foto: Fernando Dantas

Las palabras de Christian Cueva sobre Sao Paulo

Después de desvincularse de Pachuca de México, el volante peruano manifestó que le gustaría volver a pertenecer al Sao Paulo, de donde salió en medio de una confusa situación en la que tuvo que intervenir la FIFA.

“Me gustaría volver, cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo. Primero por lo que me dio, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en la ciudad, por la forma en que los fanáticos me ayudaron”, sostuvo ‘Aladino’ en una transmisión por internet.

