Barcelona vs. Leganés EN VIVO HOY vía DirecTV: horarios y canales de LaLiga

Barcelona vs. Leganés EN VIVO HOY desde el Camp Nou EN DIRECTO ONLINE HOY por DirecTV a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en España, en el partido correspondiente a la fecha 29 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás ver el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

El líder Barcelona (61 puntos) y el Leganés (23), que comparte la última plaza con el Espanyol, se medirán en un desigual duelo que supondrá el regreso del fútbol al Camp Nou, aunque el cuadro de Javier Aguirre asegura que acude sin complejos.

El equipo de Quique Setién, a quien se le estaba haciendo muy larga la temporada antes del parón por la COVID-19, ha recargado energías en este tiempo y ofreció en Mallorca una de las mejores versiones del curso.

Es el Barcelona un equipo con más recursos (la recuperación de Luis Suárez) y, sobre todo, con más gasolina, como se vio en Palma. Los azulgrana, a los que les costaba horrores sumar puntos como visitante antes del parón, se adelantaron en el minuto 1 en Son Moix y no sufrieron nada.

Y en el regreso al Camp Nou, donde el Barça no juega desde el 7 de marzo (1-0 ante la Real Sociedad), los barcelonistas son superfavoritos para ir descontando jornadas como líderes.

De todos modos será una semana complicada, porque al partido de este martes se le sumará el que jugará el viernes ante el Sevilla a domicilio, en uno de los grandes encuentros que le quedan por disputar a los azulgrana.

Frente al Leganés, Setién planteará una serie de cambios. Algunos obligados por sanción y otros porque podría dar algún descanso alguno de sus titularísimos ante el cargado calendario que se avecina.

Es baja Jordi Alba, por acumulación de amonestaciones, y todo apunta a que Junior Firpo será su sustituto, aunque cabe la posibilidad de que Semedo o Sergi Roberto cambien de banda y jueguen por la izquierda.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO por LaLiga: alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Arthur, Rakitic; Messi, Braithwaite y Griezmann.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Amadou, Kevin Rodrigues; Eraso y Carrillo.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO por LaLiga: canales

Barcelona vs. Leganés EN VIVO por LaLiga: horarios

