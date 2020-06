¡Acabó la novela! Se definió en qué equipo jugará Jairo Concha el resto del año

Jairo Concha está en la mira de Alianza Lima, de hecho, el club íntimo ya posee el 50 % del pase del jugador. Ante la salida de Jean Deza del cuadro ‘victoriano’, la posibilidad de contar con el joven volante para lo que queda del torneo apareció como una opción.

Sin embargo, el Gerente Deportivo de la Universidad San Martín, Álvaro Barco, aclaró el tema. “La situación legal de Jairo Concha con nosotros es que Alianza nos lo ha cedido hasta el 31 de diciembre de este año. Si bien es cierto nosotros tenemos el 50 por ciento del pase, ellos a fin de año van a poder contar con él pero cualquier operación en este momento tendría que San Martín aceptarla. Nosotros queremos contar con Jairo y vamos a contar con él hasta el 31 de diciembre”, señaló en entrevista con Radio Ovación.

De esta manera quedó zanjado el tema. Jairo Concha podrá ir a Alianza Lima pero a partir del próximo año, ya que la Universidad San Martín desea al futbolista en sus filas hasta fin del 2020.

Por otro lado, Barco también se refirió a la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, la misma que lo inhabilita por 4 meses.

“Voy a tener que aprender a convivir con estas suspensiones y por el otro lado es increíble, yo voy a pagar más multa que el presidente de la FPF por el tema de la reventa de entradas, pero no quiero decir más porque cada conversación que tengo es malinterpretada. Nosotros somos un club que tratamos de colaborar en todo sentido con la Federación, con lo que representa el apoyo futbolístico, pero no hay duda que hay cosas que no comparto y que no comprendo. He tenido oportunidad de apelar y espero que en esta apelación pueda poner en orden este tema”, indicó.

