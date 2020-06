Pese a que la partida de Jean Deza de Alianza Lima no fue una sorpresa, muchos hinchas lamentan y critican la situación que el volante de 27 años atraviesa, considerando que hace algunos años fue señalado como una de las promesas del fútbol peruano.

Después de una accidentada carrera con varias apariciones en temas extradeportivos, el popular ‘Ratón’ retornó al club blanquiazul con la promesa de revalidar su habilidad y hacer que su nivel llegue a su mejor momento; sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba.

PUEDES VER La crónica de un despido anunciado: recuento de las indisciplinas de Jean Deza en Alianza Lima

Dos meses antes de hacer oficial su contratación en Alianza Lima, Jean Deza brindó declaraciones a Movistar Deportes, haciendo mea culpa por los momentos más tensos que pasó y que creyó habían terminado.

“He cometido muchos errores y hay personas que piensan que las personas no cambian. Me pasaron cosas negativas en la vida porque yo me lo busqué. Pero supe salir de esa situación muy difícil", sostuvo el exjugador de La Victoria.

Además recordó Jean Deza cuando fue sancionado por la FIFA, luego de la denuncia de su exequipo Levski Sofía, que consideró que las actuaciones del peruano eran contraproducentes, dejó sus filas sin un acuerdo previo.

“Me quedé sin jugar 16 meses castigado (bien) por la FIFA. Todo lo malo que me pasó me lo busqué, lo hacía porque yo quería, me perjudiqué y tenía que salir de esa situación jugando fútbol”, finalizó Jean Deza.

En un nuevo panorama, el jugador de 27 años tuvo un corto periodo en Alianza Lima, con más de una polémica, sanciones y finalmente su despido, que no le permitió jugar más que tres partidos de los ocho que el club íntimo disputó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.