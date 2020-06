WWE realizó el pasado domingo 14 de junio el Backlash 2020 y fue escenario de una nueva consagración de Asuka, quien, pese a que no venció a su rival, Nia Jax, sí logró retener el Campeonato de Mujeres de RAW. La japonesa ha logrado conseguir el apoyo y elogios no solo de la directiva, pues ahora sus compañeros como Rusev la llevaron a otro nivel.

La superestrella búlgara que fuese despedido por WWE hace más de un mes atrás opinó a través de su canal de YouTube acerca de la ‘Emperatriz’ y no tuvo problemas en catalogarla como la mejor luchadora del planeta y de la historia. Además, indicó que es un ejemplo a seguir para las más jóvenes.

WWE: ¿cómo obtuvo Asuka el título femenino de Raw?

Asuka se convirtió en campeona femenina de la marca roja luego de que ganara el Money in the Bank, pues el maletín conseguido tenía en su interior el cinturón. ¿Qué pasó? Becky Lynch tuvo que despojarse del cinturón tras anunciar su embarazo y elogió a la asiática, a quien nombró como su sucesora y su rival más difícil.

La también diseñadora gráfica profesional ha conseguido con todos los campeonatos que tiene WWE de la división. Llegó a NXT en el 2015, triunfó y se retiró invicta; luego en el roster principal, alzó el título SmackDown y posteriormente salió campeona en parejas junto a Kaire Sane. Asimismo, ganó Royal Rumble, MITB y actualmente comanda la marca roja.

Pese a su amplio palmarés, Rusev no se basó en ello para nominarla como la mejor de todos los tiempos, ya que recalcó su capacidad para transmitir todo tipo de emociones sin hablar el idioma del inglés, imprescindible para que las superestrellas brillen en WWE, sobre todo si provienen del extranjero.

“¡Asuka es la mejor luchadora de la historia! Llevo años diciéndolo, años. Es la mejor. Es solo mi opinión, pero no entiendo a la gente que piensa lo contrario. ¿Cómo pueden decir que Asuka es sólo buena? Ella es mucho más que eso. Lo hace todo perfecto. Puede ser divertida o seria, puede patearte el trasero y hacerte reír a la vez... Sabe hacer de todo. ¡Y ni siquiera habla inglés! ¿A quién le importa visto su nivel?”, sostuvo el apodado ‘Tanque Ruso’.

“Asuka es mi luchadora favorita y de lejos. No me malinterpreten. Hay grandes luchadoras, pero creo que ella es prácticamente perfecta. No creo que esté infravalorada. Ha ganado todos los títulos. Pero creo que, posiblemente, es la mejor de la historia. Lo acabo de pensar ahora mismo, pero sí, es cierto, podría ser considerada la mejor de la historia”, agregó.

Por último, Rusev señaló: “Si alguien quiere aprender lucha libre profesional, ya sea hombre o mujer, ¿quién hay mejor para aprender que Asuka? Da igual si quieres aprender movimientos o trucos para entretener. Ella es así de buena. Confirmado: Miro es el nuevo mánager de Asuka en WWE”

Comentario completo de Rusev sobre Asuka