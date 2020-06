Universitario: Óscar del Portal reveló que habría conexiones entre Indecopi y Gremco

Óscar del Portal, conductor del programa Fútbol en América, respondió a las tres cartas notariales que recibió luego del informe sobre la situación de Universitario de Deportes con respecto a la deuda concursal del club. En la misiva, Indecopi lo acusaba de difamar la imagen de las empresas y de sus dirigentes.

En respuesta a Jaime Dupuy, presidente de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, quien le pidió una rectificación por sus comentarios, Del Portal se mostró firme en su postura y manifestó que habría un nexo entre Indecopi y Gremco, a través de la gestión del administrador temporal de la ‘U’ Carlos Moreno.

"Yo lo que dije es que había una conexión porque el señor Ollanta Humala presentó su campaña en el hotel Los Delfines que es de propiedad de los Levy (propietarios de Gremco) y que usted (Jaime Dupuy) ha sido asesor de Humala y ahora trabaja en Indecopi y que existen esas conexiones", dijo del Portal.

Óscar del Portal también enseñó durante el programa las cartas que envió Indecopi al exadministrador de Universitario, Raúl Leguía, donde le exigen una explicación por algunas denuncias de malos manejos durante su gestión, formuladas por Moreno en medios de comunicación o Twitter.

"A mí me causa extrañeza que Indecopi se pronuncie porque alguien (Carlos Moreno) hizo una declaración en un medio o en su Twitter […] Lo único que hacen es velar por interés propio y no por el interés de Universitario de Deportes. Yo no formo parte de ningún bando. No soy pro Solución y Desarrollo, Sunat ni pro Gremco. Indecopi tiene que ocuparse como corresponde. Acá estamos del lado deportivo", expresó.

