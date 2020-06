Gregorio Pérez: “El clásico fue el fin para Bengoechea y para mí. Los dos no vamos a continuar”

Luego de que se anunciara la partida de Gregorio Pérez del puesto de entrenador de Universitario de Deportes, el uruguayo recordó su último partido en la dirección técnica de Ate, el clásico del 8 de marzo en el que los ‘merengues’ vencieron a Alianza Lima por 2-0.

Sin que muchos lo supieran, el resultado positivo de la 'U' frente a su archirrival no fue una dosis de entusiasmo para el resto del torneo, sino la despedida del ‘Goyo’, al igual que de Pablo Bengoechea.

Al respecto, Gregorio Pérez se refirió a su cercana amistad con el exDT de Alianza Lima y el similar momento que pasaron en el Estadio Monumental, en la victoria de Universitario. Además señaló que debido a la coyuntura su comunicación se hizo más frecuente.

“El clásico fue el fin para los dos. Para él (Pablo Bengoechea) y para mí. Los dos no vamos a continuar. Recibí el llamado de él, la relación continúa intacta. Hemos hablado mucho en este tiempo se podrán imaginar. Cada uno está en su casa y hemos hablado”, sostuvo a ESPN FC.

Asimismo, reiteró la disposición que tenía junto a su comando técnico para continuar con Universitario, pero se vió interrumpida debido a la pandemia del coronavirus y las decisiones de la presente administración.

“Nosotros teníamos la ilusión de seguir, pero entiendo lo que me dijeron las autoridades del club. No podíamos ir a trabajar con el profesor Curbelo por ser población vulnerable. Sé que el virus no está solo en Lima. Más allá de la responsabilidad que tienen (la administración), queríamos seguir", expresó Gregorio Pérez.

