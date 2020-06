Un campo de batalla color crema: el lío concursal de Universitario

A solo pocas semanas de reanudar el campeonato en el que Universitario de Deportes buscará su estrella número 27, la situación del club se vuelve a ver convulsionada por la desvinculación del director técnico Gregorio Pérez. Sin embargo, el aspecto futbolístico es solo la punta de un iceberg que viene congelando el progreso del club ‘crema’ desde sus cimientos.

Universitario se encuentra inmerso en un engorroso proceso concursal que inició hace 8 años pero que se basa en deudas generadas hace más de 20. La cifra actual de deuda concursal asciende a 562 millones de soles, aunque esta no está exenta de posiciones que afirman que el monto es mucho menor.

Y es en base a eso que la batalla más superficial se lleva a cabo. El proceso concursal indica que las riendas del club deben ser llevadas por un administrador nombrado en una Junta de Acreedores avalada por Indecopi. Este administrador es nombrado por el máximo acreedor y es aquí que empiezan los problemas.

Decisiones judiciales en torno a la deuda han llevado a Gremco y a SUNAT a nombrar administradores de manera alternada, cada uno con su propia visión y con casi nulas posibilidades de alcanzar un entendimiento.

Duelo de administraciones

El 14 de febrero de este año, Gremco designó, en Junta de Acreedores, a Carlos Moreno nuevamente como administrador, luego que la Quinta Sala de la Corte Superior declaró infundado el pedido de SUNAT para anular la resolución administrativa sobre parte de la deuda del club con Gremco. SUNAT había obtenido una medida cautelar que suspendía dicha resolución, pero la Quinta Sala decidió dar marcha atrás con esa decisión.

De esta manera se repitió una práctica similar a cuando Solución y Desarrollo, empresa encabezada por los hermanos Leguía y nombrada por SUNAT, tuvo que darle paso a la de Moreno en 2016 y cuando se dio el caso inverso en el 2019.

Imputaciones de manejos extraños, demora en entrega de posesión de sedes, y hasta acusaciones de ilegitimidad para ejercer como administración, han ido de uno y otro lado. Y es precisamente sobre este último punto sobre el cual se escribió el último capítulo de esta disputa.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) publicó, el 8 de junio, una tacha contra Carlos Moreno, sostenida en una resolución de Indecopi que dejó sin efecto su registro como persona autorizada para actuar como administrador de deudores concursales. Este documento obtuvo réplica inmediata por parte de Solución y Desarrollo quienes anunciaron que “se cayó una farsa más” e instaron a todos los entes relacionados a Universitario a tener precaución.

No obstante, esto no significa que Moreno deje la administración de la 'U' de manera inmediata. Como lo explicó él mismo a Radio Ovación, la resolución de Indecopi se encuentra impugnada y además detalla que la administración concursal continúa bajo su mando hasta que se realice una nueva Junta de Acreedores. “El club no puede quedar acéfalo”, sostiene.

raul leguia carlos moreno

La próxima Junta de Acreedores se debe llevar a cabo en la primera semana de julio. En esta reunión se decidirá si Carlos Moreno, quien espera que su impugnación prospere, sigue siendo administrador de la 'U' o si se nombra otro.

Esta pugna viene generando inconvenientes inmediatos. El plantel de la 'U' no tiene un campo confirmado para iniciar sus entrenamientos este 22 de junio, ya que Solución y Desarrollo no hace entrega de las instalaciones al no reconocer a Moreno. Por otro lado, un atentado perpetrado a la sede de Indecopi viene siendo atribuido a unos supuestos hinchas de la 'U'.

Deudas y más deudas

La otra gran batalla que se vive en Ate es una que está más allá de las administraciones, de hecho, involucra a las entidades que se encargan de elegirlas. Gremco y Sunat llevan varios años pugnando por ser reconocidos como máximo acreedor del club.

Gremco sostiene que la deuda de Universitario en su favor es de 26 millones de dólares. La constructora se ampara en un laudo arbitral del 2008 con naturaleza inapelable, en el cual se precisa que el crédito reconocido también incluye 31 millones de dólares más por intereses generados desde la entrega del Estadio Monumental en el año 2000. En total, 57 millones de dólares (195 millones de soles).

Ante esto, Solución y Desarrollo responde con una pericia contable elaborada por el contador público Felix Aquije en 2016. Según este peritaje, Gremco ya había cobrado más de 48 millones de dólares por conceptos de publicidad y concluyó que la constructora le debe a los cremas 8 millones de soles. Gremco considera que este estudio es pura especulación; sin embargo, hasta el día de hoy sirve de caballo de batalla para que aficionados exijan en las calles y redes sociales, un nuevo peritaje en pos de ‘sincerar’ la deuda de Universitario.

El caso de SUNAT es distinto. La deuda del club con el ente recaudador es aún más antigua y al momento de entrar al proceso concursal (2012) ya ascendía a 155 millones de soles. Esta deuda proviene de mediados de la década de los noventa, la misma que se fue incrementando mientras el club seguía invirtiendo, por ejemplo, en jugadores de alto precio.

La 'U' debe 562 millones de soles si se incluye el capital y el interés de la deuda concursal. De ese monto, el 40,5 % corresponde a la deuda tributaria, es decir, 227 millones de soles en deuda contra el Estado Peruano. A esto faltaría sumarle la deuda corriente que se calcula en unos 20 millones de soles.

Universitario

Plan de reestructuración y liquidación

Luego de muchos vaivenes, en el año 2017 se aprueba el Plan de Reestructuración durante la gestión de Carlos Moreno. El mismo que comprende una recuperación de la institución a partir de la gestión de sus activos (arrendamiento, concesión, etc) que son el Estadio Lolo Fernández, el Complejo de Campo Mar y el Estadio Monumental, para saldar la deuda en febrero del 2020.

Evidentemente, esto no se ha conseguido y la liquidación, pesadilla recurrente de los hinchas 'merengues', se hacía más plausible. Como lo admite la ley, el incumplimiento del plan acarreaba la disposición de su patrimonio para el cobro de su acreencia, es decir, en este momento, cualquier acreedor puede pedir la puesta en venta de los inmuebles señalados.

Sin embargo, si en algo parecen coincidir Gremco y SUNAT, es en la no liquidación de los bienes de Universitario. Como quedó evidenciado en un reportaje de Fútbol en América, ante la solicitud de la constructora de modificar el plan de reestructuración y aumentar los plazos para que la 'U' siga manteniendo su condición de deudor sin que se proceda con la venta de sus activos, funcionarios de SUNAT manifestaron “no estar de acuerdo con la venta de ninguno de los bienes, por lo que aprobarán la modificación del plan de reestructuración”.

En otras palabras, cualquier acreedor que quiera optar por la venta de alguno de los activos para cobrar su deuda, tendría solo hasta inicios de julio, ya que, al parecer, es un hecho que la ampliación del plan de reestructuración podría darse tan pronto como en la próxima Junta de Acreedores.

Esta especie de tregua le da un poco de aire a un paciente que viene años bregando para salir de la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, los antecedentes no garantizan que esta paz momentánea se mantenga en pos de una salida airosa y triunfante, y mientras la deuda siga creciendo, la batalla se seguirá perdiendo.

