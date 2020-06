“Es el Dembélé peruano”, Yotún y la insólita comparación que le hizo a Advíncula

Yoshimar Yotún elogió a Luis Advíncula sobre su buen presente en el Rayo Vallecano. El mediocampista del Cruz Azul de México contó que el lateral de 29 años es su mejor amigo y lo comparó con el francés Ousmane Dembélé, estrella del Barcelona y campeón mundial en Rusia 2018.

"Sí, él y Cueva. Con ‘Lucho’ he compartido más, hemos jugado mucho. Por eso lo considero mi mejor amigo. No es de hacer muchos goles, pero cuando los hace son de categoría alta. Advíncula es el Dembélé peruano. Le pega mejor con la zurda, gracias a su fuerza y precisión y me atrevo a decir que así patea mejor que con la derecha. Tiene precisión con la izquierda ", declaró Yotún a ESPN FC.

PUEDES VER Yotún reveló que quiso salir del Malmo porque lo mandaron a jugar con la Sub-20

El pasado miércoles 10 de junio, Luis Advíncula volvió con un golazo para darle el triunfo por 1-0 del Rayo Vallecano contra el Albacete por la Liga SmartBank (Segunda División de España). Yoshimar Yotún reveló que los integrantes de la selección peruana felicitaron al ‘Rayo’ por su tanto y le jugaron una broma.

“Cuando ‘Lucho’ se equivoca, se equivoca bien. Lo conozco hace muchísimo tiempo y me da alegría. Justo hablé con él antes del partido, creo que le hace bien hablar conmigo. Estoy muy feliz por él. Ahora ese gol lo va a tener como un chicle. Es parecido al remate ante Nueva Zelanda que pegó en el palo. ´Lucho’ tiene un buen pie izquierdo”, expresó ‘Yoshi’ en otra entrevista para Al Ángulo.

Yoshimar Yotún y Luis Advíncula compartieron vestuario en Sporting Cristal durante más de dos temporadas. Sin embargo, el año que más recuerdan los hinchas rimenses sobre la actuación de ambos es la del 2012, cuando salieron campeones nacionales de la mano de Roberto Mosquera.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.