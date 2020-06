Los constantes vaivenes y crisis que atraviesa el Deportivo Binacional podría pasarle factura en lo que resta del torneo local y los campeonatos internacionales. Así lo cree el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (Safap), Jhonny Baldomino.

Agregó que el plantel de Binacional tiene dudas respecto a la actuación de la directiva del club y no conocen con certeza si retomarán los entrenamientos en Juliaca o Lima.

No es lo único. Solo días atrás los jugadores expresaron su voluntad de llegar a un acuerdo con el presidente del club, Juan Carlos Aquino, pero indicaron que no reciben respuesta a sus pedidos. Por el momento, el club no cuenta con un protocolo de salud aprobado y se desconoce si se han dado las gestiones para acondicionar alguna cancha para los entrenamientos de Binacional.

De otro lado, esta semana Marcelo Grioni cumplió un año al frente del Cienciano. Desde que se sumó al equipo cusqueño, ha dirigido 27 partidos, de los cuales, 16 resultaron en triunfo. Lo más destacable, es que logró llevar al cuadro Imperial hasta el ansiado ascenso a la Liga 1.