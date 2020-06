Jorge Rodríguez: “Los árbitros están siempre en contra de Melgar".

Al exportero de Melgar no le sorprende que en los últimos años los yerros arbitrales en contra sean constantes. Jorge Rodríguez vistió la camiseta “Rojinegra” entre los años 2007 y 2010 y vivió lo mismo. “Yo he jugado muchos partidos con Melgar y siempre los árbitros tiraban para los equipos que llaman grandes, los de Lima”, apuntó.

En las Sesiones Rojinegras, que promueve el club mistiano, aseguró que la estrategia de los referís era discreta para la gente en las tribunas pero que dentro de la cancha se daban cuenta de que “inclinaban la cancha” en favor de los capitalinos. “Cuando estábamos atacando para un triunfo o lograr un empate nos cobraban fouls que no existían, jugadas de fútbol leves eran falta para ellos y cortaban el juego. No te dejaban pasar la mitad de la cancha pitando cosas injustas. No les gustaba que ganemos a la Universitario, Cristal o Alianza Lima”.

Los goles legítimos anulados, las expulsiones, las faltas en contra, han perjudicado a Melgar en los últimos torneos, esto ha generado la furia de los hinchas y los jugadores, inclusive, el capitán del equipo, Alexis Arias, elevó su voz de protesta y con mucha energía en varias ocasiones.

El uruguayo se hizo querer por los hinchas melgarianos a pesar de que las campañas no eran buenas. En el 2007 la situación de complicó con el descenso pero luego se levantó el equipo estando a dos puntos de clasificar a la Copa Sudamericana, en los años siguientes Melgar se ubicaba normalmente en el octavo lugar de la tabla.

“En Melgar tuve más momentos buenos que malos. Cuando lográbamos un triunfo la felicidad de todos era tremenda. Se festejaban más las victorias ante los equipos de Lima, sobre todo cuando fuimos visitantes”, apuntó el portero que hoy forma a los menores en el Club Danubio de su país.

Jorge Rodríguez reconoce ser hincha de Melgar. Festejó el campeonato del 2015 junto a su hijo que es arequipeño y que a los 9 años juega en divisiones menores como arquero y que sueña tapar alguna vez en Melgar. “Yo te aseguro que mi hijo estará alguna vez en Melgar. Vamos a darnos una vuelta por Arequipa para revivir grandes momentos”.