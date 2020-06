Equipo de basquetbol sobre silla de rueda de Trujillo, Chicago Star, elevó su voz de protesta en nombre de todas las personas con discapacidad, ya que asegura que han sido olvidados por las autoridades en esta pandemia del coronavirus.

Afirma que el Gobierno entregó subsidios económicos en los que en ninguno se han visto favorecidos “

“Teníamos esperanza en el Bono Familiar Universal a la que no hemos sido beneficiados, muchos de nosotros somos cabeza de hogares y nuestro trabajo es del día a día y ya no podemos más, los responsables de las Omape (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad) quedaron en apoyarnos y hasta el día de hoy no sabemos nada”, señaló Marco Alvarado, representante de Chicago Star.

Recorrieron las diversas calles de Trujillo, el mismo que culminó en Huanchaco.

“Queremos recordarles a todas las autoridades que, si existimos, somos paradeportistas, que hemos tenido el orgullo de llevar en alto el nombre de nuestro Perú en eventos internacionales, estos logros no fueron fácil de obtenerlos, nos costó mucha entrega, disciplina, entrenamientos y hasta afectando a nuestro bolsillo, aun sabiendo que estábamos en desventaja frente a otros equipos internacionales que contaban con el apoyo total de su país”, expresó Alvarado.