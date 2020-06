Jean Deza fue despedido de Alianza Lima por las reiteradas indisciplinas que cometió durante la temporada 2020. El club blanquiazul anunció la desvinculación de jugador de 27 años por la inconducta, mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

Horas antes, el nuevo entrenador de Alianza Lima, el chileno Mario Salas, habló sobre el caso de Jean Deza y opinó que apoyará la decisión de la directiva. “Los temas de indisciplina lo está viendo el club. Yo estoy al tanto y sé cómo está cada caso, en especial el de Jean Deza, pero no puedo comunicarlo porque no me corresponde. Yo estaré de acuerdo con la decisión que tome el club”, declaró a Salas a Gol Perú.

PUEDES VER Alianza Lima confirma salida de Jean Deza mediante un comunicado

En esa línea, el exDT de Colo Colo aseguró que le da mucho valor al tema disciplinario y recordó que cuando dirigía a Sporting Cristal, club donde salió campeón en 2018, no tuvo grandes hechos de indisciplina. Además, explicó que buscará que el futbolista de Alianza se comprometa con el objetivo de la institución.

“Si uno no se compromete con una idea, objetivo e institución, es muy difícil que los resultados puedan darse. Se debe sancionar cuando haya que hacerlo y sin duda que hay un reglamento que el jugador de Alianza tiene que cumplir, eso es innegable”, comentó.

“Estos actos de indisciplina que están ocurriendo en Alianza, deberían dejar de ocurrir porque son contradictorio a todo el mensaje que quieren dar. El que se alinea con este mensaje tiene que alinearse en forma total e íntegra. No sirve unas veces sí, otras veces no. El jugador que llegue a pisar el pasto de Alianza Lima el día que nosotros volvamos, debe tener claro hacia dónde va el buque y el compromiso con el club que va más allá de la cancha”, concluyó.

