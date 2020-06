Yordy Reyna: “Estoy en falta con la selección peruana”

Yordy Reyna se refirió a su presente futbolístico y a la selección peruana de fútbol. En entrevista con Pulso Sports, el delantero del Vancouver Whitecaps de la MLS admitió que siente que tiene una deuda pendiente con la ‘blanquirroja’.

"Estoy en falta (en la selección) porque no se me abre el arco. Creo que cualquier jugador en la selección va a querer hacer bien las cosas. No es fácil pero uno tiene que estar ahí", aseguró.

Reyna también contó lo duro que fue jugar en el extranjero siendo muy joven, y afirmó que le gustaría volver al viejo continente. “Yo salí con 18 años y, al primer año, ya me quería regresar porque no jugaba y extrañaba a mi familia. Pero lo bueno es que tuve una buena relación con mi manager, quien me apoyaba. Volver a Europa sería lindo”, expresó.

‘La magia’ también habló de Paolo Guerrero y las opciones para reemplazarlo en la delantera nacional. “Paolo es un excelente jugador. Hay muchos jugadores detrás de él esperando para hacer bien las cosas. Es un poco difícil porque ha dejado la valla muy alta, pero creo que hay muchos jugadores con ganas”, sostuvo.

Por último, Yordy Reyna habló de su sentir al defender la camiseta de Alianza Lima, equipo del cual es confesó hincha desde su infancia y en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. “Siempre he dicho que se me eriza la piel cuando juego por Alianza Lima. Desde niño siempre he querido salir campeón con Alianza y que mi madre me vea desde la tribuna”, sentenció.

