Real Madrid vs. Eibar EN VIVO | Ver Real Madrid vs. Eibar por Internet Gratis | Se enfrentan este domingo (EN DIRECTO ONLINE vía Sky Sports, DirecTV Sports, Movistar LaLiga) por la jornada 28 de LaLiga Santander. Este compromiso se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró convencido este sábado de que su equipo está “preparado” para su vuelta a la competición liguera, tras tres meses de parón por el coronavirus, en la que tiene “once finales” para intentar ganar el campeonato.

El Real Madrid, que recibe el domingo al Eibar en la reanudación de LaLiga va cinco puntos por detrás del líder, el Barcelona, que venció al Mallorca.

“Estamos preparados, hemos tenido casi un mes de preparación, creo que fue suficiente para recuperar nuestro físico, soy muy positivo”, dijo Zidane.

“A lo mejor nos puede costar para terminar un partido, porque nada vale como la competición, incluso un entrenamiento fuerte no es lo mismo. Tenemos una plantilla larga y veremos”, reconoció el técnico del Real Madrid.

PUEDES VER LaLiga clasificación 2020: repasa la tabla de posiciones tras la victoria del Barcelona

“Lo importante es estar preparado”, insistió Zidane, que recupera al belga Eden Hazard, recuperado de su operación de tobillo, y Marco Asensio, operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

“No me gusta jugar sin público, pero nos adaptamos. No nos va a quitar nada la ilusión de jugar, vamos a darlo todo en el campo”, dijo Zidane, que tampoco ve un problema tener que jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano de su ciudad deportiva, por las obras en el Santiago Bernabéu.

"Tenemos costumbre de jugar en el Bernabéu, pero nos adaptamos a lo que nos toca. Hemos entrenado ahí, las distancias son las mismas, y nosotros encantados", dijo Zidane, que el domingo cumplirá su partido 200 al frente del Real Madrid, en unas extrañas circunstancias.

“Sin público, en el Alfredo Di Stéfano, es un poco raro, sí, pero cuando empieza el partido ya está, pensaremos en hacer un buen partido de fútbol e intentar ganar”, concluyó.

Créditos: AFP.

¿En qué canal ver el partido Real Madrid vs. Eibar?

Si quieres ver el partido Real Madrid vs. Eibar EN VIVO por la jornada 28 de LaLiga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión:

- Inglaterra: Sky Sports

- Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

- España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

- Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

-Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Eibar?

- Perú 12.30 p. m.

- España 7.30 p. m.

- Chile 2.30 p. m.

- Argentina 2.30 p. m.

- México 12.30 p. m.

- Ecuador 12.30 p. m.

- Colombia 12.30 p. m.

-Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York y Florida) 1.30 p. m.

- Bolivia 1.30 p. m.

- Venezuela 1.30 p. m.

- Paraguay 2.30 p. m.

- Uruguay 2.30 p. m.

- Brasil 2.30 p. m.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Eibar

Real Madrid:

Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos; Karim Benzema, Luka Modric, Vinícius Junior. DT: Zidane.

Eibar:

Marko Dmitrovic; Anaitz Arbilla, Paulo Oliveira, Pedro Bigas, José Ángel; Pedró León, Papakouli Diop, Sebastián Cristóforo, Fabián Orellana; Charles Días, Sergi Enrich. DT: Mendilibar.

Historial Real Madrid vs. Eibar

Partidos: 13

Victorias del Real Madrid: 10

Empates: 2

Victorias del Eibar: 1

Goles del Real Madrid: 32

Goles del Eibar 8

