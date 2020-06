Ramón Rodríguez quedó frustrado por no ascender con Cienciano

Uno de los futbolistas que siempre estuvo identificado con Cienciano es Ramón Rodríguez. Hoy, fuera de las canchas, manifestó su felicidad porque el equipo está de vuelta en la Primera División (Liga 1) pero también reconoció que sintió frustración por no haber logrado el ascenso el 2018 en que piloteó el ataque imperial y fue el goleador.

“Creo que pude haber dado mucho en el partido ante Carlos Manucci en la final del 2018, no estuve todo el encuentro por disposición del profesor Gustavo Roverano. Siempre soñé con llevar al Cienciano al lugar de donde nunca debió salir” citó el exfutbolista en una entrevista que le hicieron en redes sociales. El partido ante los trujillanos fue clave pero el “Ratón” no participó y el resultado no fue favorable.

Rodríguez Del Solar, recordó sus inicios en el fútbol cuando penas terminaba el colegio y se vistió con la camiseta del tradicional Deportivo Garcilaso. Fue en el año 1994 en que recibió el llamado del entrenador César Helguera para jugar la finalísima de la Copa Perú, así empezó la carrera deportiva que mantuvo durante 24 años.

Orgulloso contó a sus seguidores que siempre tuvo un cariño especial por el “Papá de América” destacando su participación en la final del 2001 contra Alianza Lima donde anotó el gol que obligó la definición de penales quedándose con el subcampeonato. Su participación en la Copa Sudamericana del 2003 y sus últimos años en la Segunda División.

Es su trayectoria vistió distintas camisetas del fútbol nacional, entre ellas las de Melgar de Arequipa y Real Garcilaso club con el que disputó una final y logró el ascenso en la Copa Perú.

Hoy Ramón Rodríguez como todos cumple la cuarentena por la Pandemia, manifiesta que cuando todo vuelva a la normalidad continuará al frente de su academia de menores.