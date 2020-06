Partidos de HOY domingo 14 de junio de 2020: conoce qué equipos juegan esta fecha

Partidos de HOY domingo 14 de junio | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de España. Alemania, Austria, entre otras, se enfrentan en una nueva jornada para definir a los campeones, descendidos y clasificados a torneos internacionales de la próxima temporada. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Domingo 14 de junio de 2020

El mejor fútbol internacional regresa gradualmente tras la paralización temporal por la pandemia del nuevo coronavirus. No te pierdas ninguna de los partidos de este 13 de junio de 2020 y repasa los detalles de cada uno a continuación.

Partidos de hoy: La Liga

07:00 h. Athetic Club (1) vs. (1) Atlético de Madrid

12:30 h. Real Madrid vs. Eibar

15:00 h. Real Sociedad vs. Osasuna

Partidos de hoy: Bundesliga

08:30 h. Mainz 05 vs. Ausburgo

11:00 h. Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen

Partidos de hoy: Superliga Turca

10:30 h. Gençlerbirliği vs. Konyaspor

13:00 h. Rizespor vs. Galatasaray

13:00 h. Gaziantepspor vs. Ankaragücü

Partidos de hoy: Segunda división de España

10:00 h. Deportivo La Coruña vs. Sporting Gijón

10:00 h. Mirandés vs. Numancia

12:30 h. Albacete vs. Almería

14:30 h. Cádiz vs. Rayo Vallecano

Partidos de hoy: Bundesliga 2

06:30 h. St. Pauli (2) vs (1) Erzgebirge Aue

06:30 h. Darmstadt 98 (3) vs (2) Hannover 96

06:30 h. Karlsruher SC (2) vs (1) Stuttgart

Partidos de hoy: Major League Soccer

16:00 h. New York City vs. New England

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, domingo 14 de junio de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

DirecTV Sports Perú

ESPN Play Sur

FOX Play Sur

ESPN2

ESPN 2 Sur

ESPN Deportes

Fox Sports 2 Cono sur

Bet 365

Sport TV1

Sport TV3

SportKlub Serbia

Sky Sport Austria 1

TVN Canal 114

TD Mas

Centro America TV

FUTV

ESPN Norte