Luis Advíncula sobre su golazo con Rayo Vallecano: “Hago un gol cada dos años”

En su regreso a la actividad futbolística luego de una larga paralización, Luis Advíncula se convirtió en el primer futbolista en marcar un gol en España tras más de tres meses. El defensa de la selección peruana le dio la victoria al Rayo Vallecano contra el Albacete con un zurdazo desde fuera del área que le valió los elogios de la prensa ibérica.

“Es lindo hacer un gol pero lo tomo con mucha tranquilidad. Yo hago un gol cada dos años. Estoy bastante tranquilo. Lo más importante era que el equipo gane para ver si nos metíamos a los playoffs”, declaró el ‘Rayo’ en conversación con el programa Tiempo Extra de GOLPERU.

No obstante, el lateral aseguró que su tanto no fue simplemente cuestión de suerte. “Siempre me ha gustado pegarle con las dos piernas. Estaba buscando hacer un gol así, en menores lo hice, pero en Primera nunca se me había dado. Tengo goles de zurda y creo que este es el más bonito”, dijo.

Revive el gol de Advícula en su regreso con el Rayo Vallecano

Durante la conversación, Advíncula también se pronunció sobre la selección y dio a conocer cómo trabaja el comando técnico para convocar a los futbolistas nacionales.

“Están pendientes de todos los jugadores que ellos tienen en el radar. En las últimas semanas han estado en comunicación con nosotros. Están contentos de que muchos ya van a empezar a jugar”, expresó.

Sobre la posibilidad de que los jugadores que militan en el extranjero no puedan estar para el inicio de las eliminatorias, ‘Bolt’ se mostró optimista con el nivel de los seleccionados del torneo doméstico. "Igual creo que estamos capacitados para tener una selección del medio local porque los jugadores han demostrado estar a la altura de cualquiera”, indicó.

