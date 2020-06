Jefferson Farfán luce buen estado físico luego de recuperarse de coronavirus [VIDEO]

Los momentos de tensión y malestar que le generó la pandemia del coronavirus quedaron en el pasado para Jefferson Farfán, quien mediante su cuenta de Instagram dejó registro de su estado físico, pese a la inactividad deportiva.

El jugador de Lokomotiv de Moscú y la selección peruana compartió en redes sociales parte de su rutina de entrenamiento con pesas, en la que se ve que no ha perdido el ritmo aunque tuvo semanas duras tras ser contagiado de la COVID-19.

A poco de unirse al equipo ruso para retomar la competencia del deporte rey, Jefferson Farfán hace gala de su anatomía y los cuidados que tiene para mantenerse en el peso correcto, y así volver a jugar.

“Trabaja duro, juega duro”, es el mensaje que escribió la ‘Foquita’ junto al video de su jornada con peso y en bicicleta mecánica. En los próximos días trabajaría en las instalaciones del Lokomotiv para empezar con su preparación paulatina como lo manifestó el médico del equipo ‘verde’.

“Farfán comenzará los entrenamientos bajo un programa individual en las instalaciones del club, porque no puede realizar una sesión completa ya que existe un alto riesgo de lesión”, dijo Nikita Karlitsky a TASS.

El testimonio de Farfán tras infectarse de coronavirus

Jefferson Farfán dio positivo a coronavirus el pasado 16 de mayo y fue el primer jugador de la selección peruana en contagiarse de COVID-19. En conversación con su gran amigo Roberto Guizasola en Instagram, el atacante de 35 años contó el calvario que vivió durante dos semanas.

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes. El dolor de cabeza fue lo más duro. Ni una resaca me generó tal dolor de cabeza. […] Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, reveló la ‘Foquita’, quien no juega un partido oficial desde mediados del 2019 debido a una lesión.

