Diego Simeone: “Necesitamos ganar y que los jugadores estén bien"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió tras el empate ante el Athletic Club que todo lo que no sea ganar “genera vértigo”. El argentino también rescató la competitividad de LaLiga Santander

“Tenemos la absoluta necesidad de ganar. Tendremos que convivir de acá al final con eso, porque no me imagino otro escenario. Cada partido será difícil para todos, incluidos nosotros”, afirmó Diego Simeone.

El técnico del Atlético Madrid explicó que es un desafío fantástico por la competitividad. El conjunto ‘colchonero’ ya no lucha por el título, sino por entrar en la zona de Champions League.

El Atlético de Madrid afrontará diez finales hasta que culmine LaLiga Santander. El club ‘colchonero’ no puede quedar fuera de la Champions League, pues no podría renovar a varios jugadores como Jan Oblak, quien ya avisó que, de no jugar en Europa, intentará ser transferido.

Diego Simeone sostuvo que no es simple jugar sin gente en las gradas porque están acostumbrados a convivir con un ambiente diferente, con seguidores, con gritos y la presión del rival.

“Viendo lo que veo todos los días en los entrenamientos y conociendo a la plantilla como la conozco, interpreto que esta situación hoy es así. No teníamos a Vitolo, no teníamos a Correa, que venía de una lesión, Carrasco es más profundo de banda, Lemar se siente más incómodo jugando en esa cercanía del delantero", compartió Simeone sobre la alineación.

"Marcos Llorente nos dio buenos pasajes, buenas arrancadas, buenos uno contra uno y trabajó bien en lo defensivo. En el segundo tiempo se fue desgastando y le dimos paso, lo que ustedes vieron”, finalizó el técnico del Atlético de Madrid.

