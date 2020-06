WWE Backlash 2020 [EN VIVO]: Cómo y dónde ver el evento de lucha libre

WWE Backlash 2020 EN VIVO HOY domingo 14 de junio desde el Performance Center de Orlando, Florida sin público por el coronavirus. La transmisión del evento de lucha libre será ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Action y WWE Network. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Edge y Randy Orton probablemente protagonizarán la lucha estelar en el denominado ‘Combate más grandioso de todos los tiempos’. Este duelo será clásico y sin ninguna estipulación especial, pero será un choque de titanes; sobre todo tras lo realizado en WrestleMania 36, donde la ‘Superestrella Categoría R’ se llevó la victoria.

Drew McIntyre pondrá en juego el título Mundial de WWE frente a Bobby Lashley en un duelo colosal, ya que ambos contrincantes poseen un estilo totalmente agresivo y dominante en el ring. El ‘Dominador’ será el primer gran rival que tendrá el escocés desde venció a Seth Rollins en Money in the Bank. El resultado es incierto: ¿Ganará el ‘Claymore’ o el ‘Full Nelson’?

Asuka defenderá por primera vez el Campeonato de Mujeres de RAW luego de que Becky Lynch se lo concediera al anunciar su embarazo y retirarse indefinidamente de la lucha libre. La japonesa se verá la cara con Nia Jax, quien no tiene una técnica depurada y solo hace gala de su poderío físico y violento, el cual ha hecho sufrir a Kaire Sane, mejor amiga de la ‘Emperatriz’.

Backlash 2020 será escenario de una nueva aparición de Jeff Hardy desde que volvió oficialmente al ring y tendrá un duro enfrentamiento contra Sheamus. Ambos han venido teniendo careos durante la última semana al punto de que el irlandés hizo que el ‘Enigma’ perdiera la oportunidad de ir a por el título Intercontinental.

Un combate extraño será el que sostendrán Braun Strowman ante The Miz y John Morrison en un Handicap Match por el Campeonato Universal de WWE. Los excampeones en parejas han intentado atormentar al ‘Monstruo’, pero no lo han logrado y se ha sacado su lado más agresivo, el cual tendrá que mostrarlo nuevamente porque estará en inferioridad de condiciones: 2 contra 1.

WWE Backash 2020: Cartelera

Edge vs. Randy Orton

Drew McIntyre vs. Bobby Lashley por el Campeonato Mundial de WWE

Braun Strowman vs. The Miz y John Morrison por el Campeonato Universal de WWE

Asuka vs. Nia Jax por el Campeonato Femenino de RAW

Jeff Hardy vs. Sheamus

Bayley and Sasha Banks vs. Alexa Bliss and Nikki Cross vs. The IIconics por los Campeonatos en Parejas de WWE

Apollo Crews vs. Andrade por el Campeonato de los Estados Unidos

A qué hora ver WWE Backlash EN VIVO ONLINE

WWE Backlash en Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

WWE Backlash en Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

WWE Backlash en Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

WWE Backlash en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

WWE Backlash env Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

WWE Backlash en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE Backlash EN VIVO ONLINE

Los canales dónde se podrá ver el WWE Backlash EN VIVO son los siguientes:

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD))

WWE Backlash EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE Network

WWE NXT TakeOver In Your House: PS4, PS3, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet

WWE Backlash EN VIVO ONLINE: ¿Qué es WWE Network?

WWE Network es la plataforma online oficial de WWE que ofrece un servicio de transmisión. En Perú se puede contratar el servicio a través de la página web oficial de WWE pagando una suscripción mensual 9.99 dólares americanos.

WWE Backlash EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de lucha libre? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE Backlash es en el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE Backlash EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE Backlash EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.