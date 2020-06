José Luis 'El Puma’ Carranza, ídolo de Universitario de Deportes, no escondió su malestar ante los rumores del eventual arribo de Ángel David Comizzo al cuadro 'merengue’, en reemplazo del DT uruguayo Gregorio Pérez.

“Ese señor (Ángel Comizzo), no sé como lo llamen ustedes, tiene un amigo de los caballos, que es amigo del supuesto administrador que es de Gremco. Ellos tienen un pacto de traerlo a este sinvergüenza”, atinó ‘El Puma’ en entrevista con PBO Digital.

Carranza recordó a las administraciones que vienen manejando las arcas del club, al ser consultado sobre la salida de Gregorio Pérez por la edad que tiene.

“A Roberto Chale lo botaron con seguro médico porque son resentidos, porque nosotros decimos las cosas claras. A ellos (administración) les gusta buscar títeres. A mí no me interesan los administradores, a mí me interesa el club, lo quieren desaparecer. Ese es el problema, a mí el resto no me interesa, que se maten”, subrayó el ídolo ‘crema’.

Universitario de Deportes rescindió contrato de Gregorio Pérez

A través de un comunicado oficial, Universitario de Deportes informó la resolución del vínculo contractual de Gregorio Pérez y su comando técnico.

“Debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el Poder Judicial en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. Debido a ello, el club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían”, comunicó el cuadro ‘merengue’.

