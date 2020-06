La abrupta partida de Gregorio Pérez de Universitario de Deportes continúa siendo cuestionada por la afición merengue, pues el entrenador expuso su disposición y deseo de mantenerse en el cargo; sin embargo, la administración de turno optó por terminar con el vínculo.

Tras conocer la lamentable decisión, el uruguayo de 72 años se refirió al respecto, reconociendo que le afecta dejar al club de Ate. Además reveló que la gestión de la institución condicionó su regreso con un documento que involucraba la participación de su familia.

"En Universitario me dijeron que no asumían lo que me podía pasar si no firmaba un documento, en el que me hacía responsable y lo acepté. Pero luego, me pidieron que mi familia también firme un documento en el que se hiciera responsable de lo mismo y eso sí no lo acepté”, expresó Gregorio Pérez al ‘Último al arco’.

De otro lado, confesó que la decisión de salir de la 'U' no fue tomada de la mejor manera, ya que tenía la ilusión de terminar con el proyecto que encaminó en el cuadro ‘crema’, en el que asumió 12 partidos (entre Liga 1, Copa Libertadores y amistosos) de los que registra seis ganados, tres empatados y tres perdidos.

“Lógicamente que no estoy bien, es una realidad y no puedo manifestar otra cosa. (…) Nosotros sabíamos que el regreso a Perú no iba a ser favorable. Hoy se dio a conocer que ya no somos más parte de Universitario”, declaró al programa ‘Al Ángulo’.

Juan Pajuelo será el técnico de Universitario tras salida de Gregorio Pérez

Luego de la salida de Gregorio Pérez, Francisco Gonzáles, gerente deportivo de Universitario, designado por Carlos Moreno, confirmó a Líbero que Juan Pajuelo fue avisado para que se haga cargo del primer equipo ‘merengue’ de manera interina.

“Juan Pajuelo se hace cargo interinamente del equipo, él ya fue notificado y sabe del tema. Lo mismo el capitán del equipo. En un principio va a estar al mando del trabajo remoto que se hace. Aunque hay que señalar que el profesor Daniel Curbelo (ahora expreparador físico) ya había dejado organizado todo para varias semanas”, apuntó en primera instancia Gonzáles.

