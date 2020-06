Sporting Cristal y el plan para que Advíncula y Yotún se retiren en el club

Luis Advíncula y Yoshimar Yotún compartieron un exitoso momento en Sporting Cristal durante tres temporadas y media. Ambos futbolistas formaron parte del plantel del técnico Roberto Mosquera que logró el campeonato en 2012 donde se ganaron el respeto y la ovación de la hinchada rimense.

Tanto Advíncula como Yotún, jugadores titulares de la selección peruana de Ricardo Gareca y en sus clubes, el Rayo Vallecano de España y Cruz Azul de México, respectivamente, encabezan un plan a futuro de Sporting Cristal para que regresen a La Florida y se retiren en el club.

PUEDES VER La dura confesión de Yotún sobre el DT sel Malmö que lo mandó a entrenar con la sub-20

Según el diario Líbero, los dos jugadores de 30 años terminan contrato con sus clubes en 2022 y, luego de que ambos manifiesten su deseo de regresar a tienda cervecera, en Cristal están muy emocionados de que Advíncula y Yotún cierren sus carreras con un título para las vitrinas del club.

“No sé qué será de mi vida, pero sería un honor retirarme en Sporting Cristal porque fue el equipo que me dio a conocer, que me dio de comer, que me llevó a la selección, le tengo un gran cariño”, reveló Advíncula en una transmisión con la jefa de prensa rimense Romina Antoniazzi.

“Soy hincha de Sporting Cristal, antes no lo era, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mejor regalo fue hacerme hincha. Yo quiero retirarme en Cristal”, expresó Yotún, quien se formó en las divisiones menores del club, pero debutó en Primera División con José Galvez de Chimbote.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.