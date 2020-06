Mario Salas: “Me gustaría dirigir a la selección chilena y ser campeón del mundo”

Piensa en grande. Mientras ultima los detalles de su regreso al Perú para tomar las riendas de Alianza Lima, Mario Salas se dio tiempo para conversar con estudiantes del colegio Punta Arenas, de Chile, con los cuales compartió algunos de sus conocimientos como profesor de educación física, jugador y entrenador.

El ‘Comandante’ resaltó la importancia de la disciplina en la práctica del balompié. “El mismo hecho de tener un deporte colectivo, invita a desarrollar el respeto por ti y tus compañeros, la idea de ser disciplinado; el fútbol ofrece una amplia gama de valores, no solamente para la persona en el deporte, sino en el desarrollo social de los jóvenes”, afirmó .

El estratega de 52 años también destacó que el trabajo en equipo y el compromiso son fundamentales para alcanzar los logros propuestos, para lo cual puso de ejemplo su paso en la Universidad Católica. “Tiene que haber alineamiento, en un colegio, por ejemplo, donde todos tenemos que tirar para el mismo lado. Es tan importante estar mancomunado y generar esta sinergia en pos de algo, para lograr lo que queremos, y eso se dio en Católica”, declaró.

En otro momento, confesó cuál es uno de sus sueños al responder la pregunta que le hizo uno de los escolares: “Me falta (dirigir) la selección chilena y vamos a ser campeones mundiales. Me pasa que me encantaría cualquier equipo que me dé la posibilidad de trabajar tranquilamente. porque los mejores lugares no garantizan que las experiencias sean buenas”.

Por último, Salas comentó que la mejor motivación que tiene para seguir realizando su trabajo es “sentir esa adrenalina, presión, y junto dos cosas fundamentales, mi vocación de formador y profesor”.

