Exseleccionado argentino: “Estaba en calzoncillos viendo TV, tocaron la puerta y era Messi”

El regreso de LaLiga Santander ha permitido que los aficionados puedan volver a sus ídolos, como Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, entre otros. Además, también ha significado la vuelta de jugadores menos mediáticos, como Jonathan Silva, del Leganés, quien hace unos días compartió una curiosa anécdota, replicada por varios medios argentinos, que le ocurrió con ‘Lio’ durante una concentración de la selección ‘albiceleste’.

El defensa de 25 años conversó el último jueves con el periodista Alfredo Montes de Oca para el portal Estudiantes Play. Durante la entrevista, el zaguero contó cómo se sintió al concentrar junto a grandes figuras cuando fue convocado por Gerardo Martino para disputar unos amistosos en el 2014.

“El simple hecho de estar con Mascherano, Messi, Agüero, Di María... Estábamos todos juntos en una pieza y yo... ¡Sapo de otro pozo!”, narró, para luego continuar: “Un día nos juntamos a jugar a las cartas y no sabía que se juntaban al día siguiente. Entonces, después de cenar me fui a mi habitación. Estaba en calzoncillos mirando televisión y me golpean la puerta. Abro y ¡era Messi!”, relató el jugador.

Silva se mostró sorprendido por la presencia del rosarino, por lo que interrogó al respecto. “Le digo: ‘Leo, ¿qué pasa?’ y me dice: ‘Te estamos esperando para jugar a las cartas’. Imaginate cómo estaba, me vestí en menos de un segundo. Increíble. No lo podía creer. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida”, dijo.

Además, también resaltó el buen trato que recibió de parte de sus compañeros. "La verdad que todos se portaron muy bien”, finalizó.

