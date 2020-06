Rotundo cambio de apariencia de Messi roba atención en el Barcelona vs. Mallorca por LaLiga [VIDEO]

Como es habitual, Lionel Messi captó la atención en el Barcelona vs. Mallorca pero no solo por su labor en el campo, pues su cambio de look fue otro de los factores por los que se hizo tendencia en redes sociales.

En la reanudación de LaLiga Santander, la ‘Pulga’ Messi no pudo pasar desapercibido y causó asombro al volver a las canchas, tras 98 días, con un cambio radical en su aspecto físico.

Todo es excepcional, atípico, en el regreso del fútbol en el estadio Son Moix, que estrenaba nombre con vocación de reclamo turístico -Visit Mallorca Estadi- tras la pandemia.

Muy lejos en el recuerdo quedaron esos Barcelona vs. Mallorca que años atrás colapsaba el tráfico en un amplio sector de la capital balear. El choque concentraba a centenares de aficionados esperando a su equipo con banderas y cánticos, obligaba a poner carteles de ’no hay billetes’ en las taquillas y no cabía nadie más en el estadio.

Esta vez se disputa un partido de fútbol sin ruido en los graderíos, jugado con sordina, donde el otrora clamor incesante del público se sustituye por el sonido de animación a través de la megafonía y los gritos de jugadores y técnicos en el césped que retumban como eco. Los jugadores entraron al campo guardando las distancias en el minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y se saludaron con los codos.

A falta de hinchas que les animaran los propios futbolistas se dan ánimos (“vamos”, “así, así”, “bien”, “voy yo”), en un ambiente que, seguro, les recordó pasajes de los habituales ‘partidillos’ entre semana.

Con información de EFE

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.