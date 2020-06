Gregorio Pérez: “Se me cortó un sueño”

Lo que era un rumor a voces se terminó de confirmar mediante un comunicado que golpeó a los hinchas de Universitario. Gregorio Pérez no es más técnico de la ‘U’, luego de que la administración, liderada por Carlos Moreno, decidiera que el uruguayo dé un paso al costado por prevención médica, ya que el DT integra el grupo de población vulnerable al coronavirus.

“El club Universitario de Deportes comunica que, debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el Poder Ejecutivo, en el marco del Estado de Emergencia sanitario a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo.

Debido a ello, el club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían”, detalla el documento que además señala que Pérez necesita un certificado validado por el médico del club, Mario Núñez, para volver a nuestro país a trabajar, pero el doctor no dio el visto bueno por su edad.

“Realmente siento una pena bárbara no poder continuar con el trabajo que estábamos llevando a cabo. Pero, de alguna u otra forma, uno también tiene que ser agradecido en la vida y debo agradecer a las personas que nos contrataron, a los futbolistas, a la prensa y a todas las personas que nos hicieron sentir muy bien. Lamentablemente surgieron estos impedimentos que no me permitían seguir trabajando y hoy se llevó a la situación de desvincularnos de la institución”, dijo Pérez luego de que la noticia se hizo pública.

Pérez dejó en claro que el vínculo con el cuadro crema se rompe, luego de que la administración le dejó en claro que no podía hacerse responsable de él en medio de la pandemia. “Les puedo comentar que yo me iba a hacer responsable de lo que podía pasar, pero la administración entendía que no se podía hacer responsable ni de mí, ni de Curbelo y por ello nos pidieron que firmemos un documento y también la familia, esto último ya no era posible”.

El uruguayo finalmente les envió un mensaje a los jugadores e hinchas, a quienes les pidió que sigan apoyando al club rumbo al ansiado título. “Quiero desearles lo mejor a los hinchas y jugadores por el trato respetuoso que siempre me dieron, pero decirles que esto es fútbol y no lo esperábamos, sin embargo, las circunstancias se dieron de esta manera.

Solo decirles a los hinchas que sigan acompañando al equipo, en donde hay un gran grupo humano y no me cabe ninguna duda de que seguirá peleando para conseguir una estrella más. ¿Si volveré a trabajar al Perú? No lo sé. Solo puedo decir que se me cortó el sueño y lo que pase más adelante solo Dios lo puede saber”.

Gregorio Pérez se marcha dejando a Universitario en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, a tres del líder Alianza Universidad.

Pérez se despidió de su plantel a través de un mensaje

El uruguayo se despidió de sus jugadores a través de un mensaje de voz. “Como ya estarán enterados, quiero manifestarles que lamentablemente nosotros no podemos seguir acompañándolos junto a Daniel (Curbelo) y Edgardo (Adinolfi). Se nos ha truncado el camino y un sueño a nosotros, pero ustedes lo pueden culminar.

Quiero enviarles un abrazo grande de agradecimiento por la amistad, respeto y profesionalismo, y todo de ese lazo humano que mantuvimos entre todos. Les mando un abrazo grande, les deseo lo mejor, se lo merecen. No me cabe la menor duda de que van a culminar con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba por todas las condiciones que ustedes reúnen. Abrazo grande y bendiciones a todos”.

